Владимир, 17 сентября, 2020, 12:45 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 17 сентября зарегистрировано 200 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5737 пациентов.