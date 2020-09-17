Берлин, 17 сентября, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Предложение Германии вложить 1 млрд евро в строительство терминалов для приема американского СПГ могло бызаинтересовать тех, кто радеет за сотрудничество и за диверсификацию снабжения Европы энергоносителями, ноСША не нужно ни того, ни другого, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 сентября.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Ранее немецкая газета Die Zeit сообщила, что властиГермании предложили СШАоплатитьстроительство терминаловпоприему СПГ в обмен наотказ от санкционного давления на проект«Северный поток — 2».

Читайте также: ФРГ предложила США сделку в пользу проекта «Северный поток — 2» — Die Zeit

«Германское предложение вложить €1 млрд в строительство терминалов приема СПГ в обмен на возможность спокойного завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» — это разумное предложение. Оно вполне могло бы заинтересовать тех, кто действительно радеет за, во-первых, сотрудничество и, во-вторых, за диверсификацию путей снабжения Европы энергоносителями.

Проблема, однако, в том, что США не нужно ни того, ни другого. Им нужно подчинение Германии их диктату. Поэтому разумное и, добавлю, щедрое предложение Берлина будет Америкой отвергнуто. В Вашингтоне уверены, что и так заставят Германию построить эти порты.