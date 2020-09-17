Москва, 17 сентября, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Законопроект о переходе Волгоградской области на московское время комитет Госдумы по охране здоровья по существу может обсудить в конце октября — начале ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из планов законопроектной работы профильного комитета.

Цитата из х∕ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Часы

Внесенный в Госдуму в конце августа законопроект комитет принял к рассмотрению 15 сентября и направил в рассылку, парламентарии ожидают предложений и замечаний до 20 октября, после чего документ может быть рассмотрен на заседании комитета в рамках подготовки к первому чтению.

За переход Волгоградской области в другой часовой пояс высказались 65,74% граждан, принявших участие в опросе, организованном органами местного самоуправления параллельно с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля 2020 года. 33,99% жителей области предпочли бы не переводить стрелки часов.

В третью часовую зону Волгоградская область перешла 28 октября 2018 года. Противники перехода обратились в суд.

Между тем многие волгоградцы недовольны перспективой очередной смены часовой зоны. В начале сентября группа активистов направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным решение властей сменить часовой пояс. Активисты считают, что переход на московское время приведёт к нарушению их прав.

Читайте также: Жители Волгограда через суд оспаривают переход на московское время