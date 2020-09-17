Салехард, 17 сентября, 2020, 12:37 — ИА Регнум. На Ямале между Гыдой и факторией Юрибей большой кусок тундры диаметром 200 метров провалился почти на 20 метров. Об этом сообщил глава Гыды Олег Шабалин в сети Instagram.

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«Внутри просадки грунты слабые, ходить невозможно-проваливаешься», — сообщает Олег Шабалин.

Учёные из Института криосферы земли Тюменского научного центра РАН, посмотрев на снимки, определили это явление, как термоцирк.

«Этот объект, обнаруженный в Гыданской тундре, является термоцирком. Они образуются за счёт вытаивания пластов льда, когда сезонное протаивание достигает его кровли. Эти объекты не несут особой опасности», — пояснил ТРК «Ямал-Регион» ведущий научный сотрудник института Артём Хомутов.