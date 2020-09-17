Пекин, 17 сентября, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Дела с Китаем вести не всегдапросто, ноинтересы наших стран совпадают в главном: в понимании ответственности мировых держав за судьбы мира исохранение человеческой цивилизации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 сентября, комментируя высказывания главы МИД КНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

Как сообщалось ранее, глава МИД Китая Ван И в интервью агентству «Синьхуа» по итогам визита в Россию заявил, что сплоченностьдвух стран«прочна, как скала», и чтона стратегическое взаимодействиеРоссии и Китаяне смогут повлиять никакие внешние факторы.

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«Думаю, что переговоры Сергея Лаврова с китайским министром иностранных дел Ван И были насыщенными, и, тем не менее, уверен, что он на них отдохнул — от западной политической и культурной деградации, которую ему в последние дни приходилось наблюдать в предельных, на мой взгляд, объёмах.

Дела с Китаем вести непросто, есть точки, в которых интересы наших стран не совпадают, но они совпадают в главном: в понимании ответственности мировых держав за судьбы мира, за сохранение человеческой цивилизации. В западных столицах это понимание ответственности во многом утеряно. Кроме того, они совпадают в понимании необходимости положить конец западному военно-политическому и экономическому диктату, наиболее агрессивно выражающемуся в современной политике США.