Барнаул, 17 сентября, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Власти Алтайского края заявили о 100-процентной готовности региона к прохождению отопительного сезона. Как заявил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев, слова которого цитирует официальный сайт региона, речь идёт о 1797 котельных малой теплоэнергетики, более 3 тысячах километров тепловых и 14 тысячах километров водопроводных сетей. Помимо этого, осуществлен ремонт 182 котлоагрегатов, 95 километров тепловых сетей и 129 километров водопроводных сетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

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Вместе с тем министр доложил о наличии задолженности предприятий отрасли за поставленные энергоресурсы (газ, уголь, электроэнергия). Именно поэтому на сегодняшний день 73 котельные в девяти муниципальных образованиях остаются отключенными от электрической энергии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году отопительный сезон в Барнауле начался 25 сентября 2019 года при том, что, согласно данным алтайских синоптиков, температура воздуха за окном не опускалась ниже +15 °С. В текущем году отопление решено подавать по заявкам. Срок окончания подготовительных работ к осенне-зимнему периоду 2020−2021 годов закончился 15 сентября.