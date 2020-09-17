Чебоксары, 17 сентября, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве строительной компании «СУОР» на торги повторно выставляется лот №1, при этом его начальная цена снижена более чем на 213 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Оноре Домье. Юристы

В качестве лота выставлена доля компании «СУОР» в размере 72,9131% в уставном капитале ООО «Агрохолдинг «Юрма». Отмечается, что данное имущество является предметом залога Сбербанка.

Лот выставляется на торги повторно со снижением начальной цены: если в августе 2020 года стоимость составляла 2 131 733 000 рублей, то сейчас она снижена на 10% (или на 213 173 300 рублей) и составляет 1 918 559 700 рублей. Шаг аукциона определён в размере 5%, для участия в аукционе заявитель должен внести 20% задатка от начальной цены продажи лота.

Результаты торгов будут подведены 2 ноября 2020 года. Уточняется, что победителем будет признан участник, который предложит наиболее высокую цену за лот.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «СУОР» является застройщиком микрорайона Садовый в Чебоксарах и признано банкротом в мае 2019 года. Общество зарегистрировано в 2000 году с уставным капиталом в 163 863 290 рублей, учредителями являются ООО «Агрохолдинг «Юрма» (доля 18,77%) и бизнесмен Владимир Ермолаев (доля 81,13%).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Агрохолдинг «Юрма» зарегистрировано в апреле 2003 года, уставной капитал составляет 786 866 033,81 рубля.