Ярославль, 17 сентября, 2020, 12:04 — ИА Регнум. На инфекционных койках в больницах Ярославской области находится 426 пациентов с COVID-19 или симптомами коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

Больница в Ярославской области

Также уточняется, что в лечебных учреждениях региона находится 149 ярославцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 277 человек с типичной клиникой коронавируса. С начала сентября количество больных в стационарах увеличилось на 102 человека.

По данным регионального оперштаба в Ярославской области сегодня зарегистрировано еще 46 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки выписано 57 ярославцев. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 7 950 человек, за это время вылечились 7 476 ярославцев. В регионе зафиксировано 45 летальных исходов.