Калуга, 17 сентября, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В Калужской области 3 тыс. 884 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано по состоянию на 1 сентября. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД.

Дарья Анатонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ/

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются во всех районах области. Наиболее высокий уровень пораженности инфекцией отмечается в возрастной группе 30−44 лет. Неблагоприятным прогностическим фактором является преобладание полового пути передачи ВИЧ (58% — среди выявленных за восемь месяцев 2020 года), каждый четвертый заражается наркотическим путем. В числе инфицированных есть как холостяки, так и семейные люди.

Ежедневно в России регистрируется около 250 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией и около 100 ВИЧ-инфицированных умирают. На 1 июля 2020 года было зарегистрировано порядка 1,465 миллиона случаев заражения опасной инфекцией, 25% которых закончились летальным исходом.