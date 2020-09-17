Красноярск, 17 сентября, 2020, 11:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае, по данным на сегодня, 17 сентября, за минувшие сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 83 пациента. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 0,5%. Случаи заражения регистрировались во всех территориях края», — уточняет оперштаб.

Всего в регионе выявлено 18 648 случаев заражения коронавирусом, 14 549 пациентов выздоровели, 525 человека скончались.

На сегодняшний день 2498 человек находятся под наблюдением врачей, снято с наблюдения за последние сутки 194 человека.