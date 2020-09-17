Ложью по катастрофе 2010 года поляки добьются пересмотра Катынского дела
Варшава, 17 сентября, 2020, 11:28 — ИА Регнум. В ответ наочереднойвраждебный выпадПольшинадо запроситьу Варшавыдокументальные подтверждения того, что под сделанными ими мемориальными табличками в Катыни находятся именно те люди, которые якобы там покоятся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 сентября, комментируя заявления Генпрокуратуры Польши.
Иван Шилов ИА REGNUM
Катастрофа польского самолёта под Смоленском
Ранее в пресс-службе польского ведомства сообщили, чтопрокуратура инициирует процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения в 2010 году самолетас польской делегациейна борту.
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«Что сказать о тех поляках, которые занимаются такими делами — только то, что это люди с повреждённым сознанием. Всё в истории с крушением польского авиалайнера под Смоленском в 2010 году ясно как день. Виной всему польский норов, помноженный на злобу и ненависть к России и русским. Эта злоба к тому времени уже стала столь концентрированной, что не могла не выплеснуться в виде беды. А шляхтетская гордость до сих пор, как мы видим, правит бал. Всё хочется «поквитаться».
Поляки своё черное дело сделают, безвинные диспетчеры в плане возможности выезда за рубеж отчасти пострадают, но Варшава своей злобой и подавится.
В ответ на этот враждебный выпад надо сделать то, что давно предлагают независимые исследователи, которые серьёзно занимаются Катынской трагедией: запросить в Польше документальные подтверждения того, что под сделанными ими мемориальными табличками в Катыни и Медном находятся именно те люди, которые якобы там покоятся. Таких свидетельств у поляков нет. А вот свидетельства обратного у российских историков имеются. Давно пора отойти от политически ущербной, антиисторической позиции ельцинской администрации по данным делам. Соответственно, должно быть изменён и подход к этим польским мемориалам на нашей земле», — отметил Михаил Демурин.