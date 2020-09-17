Кострома, 17 сентября, 2020, 11:18 — ИА Регнум. В Костромской области скончалась 85-летняя женщина с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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Количество официально умерших от заболевания во время пандемии составило 54 человека. За последние сутки выявлено 47 новых случаев заражения, 42 человека выздоровели.

Всего в регионе обнаружено 4208 инфицированных, 3235 из них излечились. Лечение в больницах проходят 126 заболевших, 9 людей находятся на поддержке аппаратов ИВЛ.