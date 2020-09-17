Тосно, Ленинградская область, 17 сентября, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев посетил с инспекцией находящийся в Ленинградской области полигон токсичных промышленных отходов «Красный Бор», рекультивация которого входит в состав национального проекта «Экология». Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Росатом». Глава «Росатом» проинспектировал работы по рекультивации токсичного полигона «Красный Бор»

Напомним, «Росатом» является одним из ключевых участников национального проекта «Экология». В настоящий момент госкорпорация работает сразу в двух направлениях — занимается созданием инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов и ликвидацией объектов накопленного вреда. «Росатому» доверено рекультивировать объекты накопленного вреда в Ленинградской, Челябинской и Иркутской области.

В рамках ликвидации полигона «Красный Бор», переданного из ведения Петербурга в ведение Федерации, предполагается создать систему укрытий с устройством противофильтрационной завесы вокруг них, удалить и обезвредить содержимое открытых карт-котлованов с жидкими химическими веществами с получением очищенной сточной воды и сырья для рекультивационного строительного материала. А также создать защитный экран в грунте, который позволит не попадать загрязняющим веществам на соседние с полигоном территории. В завершении всех работ будет проведена рекультивация закрытых и открытых карт полигона.

«Реализация данного проекта уникальна и требует системного подхода с учетом передового отечественного опыта и знаний. Госкорпорация «Росатом» обладаем всеми необходимыми компетенциями и специалистами для решения этой важной государственной задачи», — отметил Алексей Лихачев.

Он добавил, что технические решения по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных отходов «Красный Бор» разработаны с учетом международного опыта по рекультивации подобных объектов и в соответствии с рекомендациями научных институтов.

Полный комплекс работ планируется завершить к концу 2024 года.

Добавим, полигон «Красный Бор» в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России.

Полигон был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. Территория полигона — 67,4 га, включает 70 карт-накопителей, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 2 млн тонн отходов различных классов опасности.