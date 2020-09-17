Обнинск, Калужская область, 17 сентября, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Телемост «Перекличка атомных городов» станет завершающим мероприятием программы «Территория культуры Росатома», сообщили 17 сентября корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска Калужской области.

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В программе телемоста: поздравления генерального директора Росатома Алексея Лихачева, руководителей и ветеранов атомной промышленности, победителей конкурса «Атом рядом» и звёзд эстрады в рамках концерта у МТРК «Триумф Плаза» на проспекте Маркса. Для обнинцев выступят творческие коллективы города, а также «Хор Турецкого». На мероприятии будет присутствовать губернатор области Владислав Шапша, который выйдет в прямой эфир телемоста.

В 2020 году атомная промышленность России отмечает своё 75-летие. В рамках юбилея, с мая до декабря, в стране проходят праздничные мероприятия. В Обнинске по программе «Территория культуры Росатома» уже состоялись осенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга», концерт в честь поколения созидателей, ветеранов атомной энергетики и промышленности проекта «10 песен атомных городов» и показ спектакля «Неизвестный друг».