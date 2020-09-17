Красноярск, 17 сентября, 2020, 10:46 — ИА Регнум. Подробности о заявленном научным руководителем Гидрометцентра РФ Романом Вильфаном аномальном потеплении в Сибирском федеральном округе содержатся в обзоре, подготовленном CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» с использованием информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и прогностических подразделений Росгидромета по СФО.

Planet.iitp.ru Погодные аномалии. Температурное поле Сибири

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По данным космических исследователей земной погоды, в Западной Сибири тёплый и сухой климат, радующий сибиряков несколько последних дней, подходит к концу.

«На протяжении четырех дней дневная температура была на 1−3 градуса выше климатической нормы, в северных районах Красноярского края — выше нормы на 6−9 градусов. В большинстве районов 15 сентября максимальная температура воздуха была в пределах +18…+23°C, в юго-восточных районах воздух прогревался до +24…+28°C.

В восточной части Сибирского федерального округа фон максимальной температуры воздуха был более скромным, чем в Западной Сибири, +16…+22°C, в Иркутской области в районах закрытых плотной фронтальной облачностью наблюдалось всего лишь +10…+15°C. В ночное время минимальная температура воздуха стремилась к понижению и местами приближалась к нулевой отметке», — сказано в обзоре.

Вместе с тем тёплая и сухая погода в Западной Сибири сменится неустойчивой прохладной погодой с дождями и понижением температурного фона.

«Смена погодных условий связана с глубоким и активным циклоническим вихрем, образовавшимся над центральными районами Уральского региона и сместившегося на районы Западной Сибири.

С циклоном и атмосферными фронтами 17−18 сентября в регионе ожидаются дожди разной интенсивности, возможны грозы и усиление порывистого ветра до 18−24 м/с.», — поясняют метеорологи. В восточной части СФО (в Иркутской области), в отличие от Западной Сибири, отмечается тенденция к улучшению погоды.

Циклон, с которым 15−16 сентября местами еще сохранялись сильные дожди интенсивностью до 16 мм за 12 часов, постепенно заполнился и потерял свою силу. Теплая и солнечная погода вместе с антициклоном переместилась на восток, в связи с чем в южной половине Красноярского края 17−18 сентября фон максимальной температуры воздуха ожидается +18…+25°C. Однако в Западной Сибири ожидается понижение температуры воздуха до +11…+16°C», — отмечается в сообщении CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что ближайшие дни аномальная потепление ожидается в в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, в также в Приморье и Амурской области, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в этих регионах поднимется выше нормы от 3 до 10 °C.