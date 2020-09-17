Барнаул, 17 сентября, 2020, 09:56 — ИА Регнум. Не прошло и месяца после увольнения (как было сказано — «по собственному желанию») заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой, как выяснилось, что в отношении теперь уже бывшей чиновницы возбуждено уголовное дело. Как сообщает amic.ru со ссылкой на собственные источники, речь идёт о превышении должностных полномочий. В доме у Долговой прошли обыски.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Как уже сообщало ИА REGNUM, о кадровых изменениях в правительстве Алтайского края стало известно 21 августа 2020 г.: тогда чиновники пояснили уход Ирины Долговой личными обстоятельствами. Более того, было объявлено, что губернатор Виктор Томенко даже выразил сожаление по поводу скоропостижного покидания ею кресла, поблагодарив за совместную работу и «за многие годы службы в органах государственной власти Алтайского края».