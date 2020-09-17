Lexus представил новую модель RX Sport Edition
Токио, 17 сентября, 2020, 09:55 — ИА Регнум. Рестайлинговая модель Lexus RX получила версию Sport Edition для европейского авторынка. Об этом сообщает пресс-служба Lexus.
Серийные экземпляры новой версии авто должны появиться в конце сентября 2020 года. Срок выпуска RX Sport Edition ограничен одним годом.
Спортивная версия RX оснащена радиаторной решёткой чёрного цвета, которая обрамлена хромированной рамкой, зеркалами заднего обзора с тёмными корпусами и светлыми вставками в стиле модели F Sport, а также пятиспицевыми легкосплавными дисками размером 20 дюймов.
В салоне авто появится продвинутая мультимедийная система, а топовые версия получит 12,3-дюймовый сенсорный дисплей с голосовым управлением и иными опциями.
Ранее компания Lexus представила новую модификацию RC F под названием Fuji Speedway Edition, названную в честь гоночной трассы в предгорьях Японии.
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