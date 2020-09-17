Токио, 17 сентября, 2020, 09:55 — ИА Регнум. Рестайлинговая модель Lexus RX получила версию Sport Edition для европейского авторынка. Об этом сообщает пресс-служба Lexus.

Newsroom.lexus.eu Lexus RX в версии Sport Edition

Серийные экземпляры новой версии авто должны появиться в конце сентября 2020 года. Срок выпуска RX Sport Edition ограничен одним годом.

Спортивная версия RX оснащена радиаторной решёткой чёрного цвета, которая обрамлена хромированной рамкой, зеркалами заднего обзора с тёмными корпусами и светлыми вставками в стиле модели F Sport, а также пятиспицевыми легкосплавными дисками размером 20 дюймов.

В салоне авто появится продвинутая мультимедийная система, а топовые версия получит 12,3-дюймовый сенсорный дисплей с голосовым управлением и иными опциями.

Ранее компания Lexus представила новую модификацию RC F под названием Fuji Speedway Edition, названную в честь гоночной трассы в предгорьях Японии.

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