Ярославль, 17 сентября, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Жильцы жилого дома в Ярославле, пострадавшего от взрыва газа, написали открытое письмо губернатору региона Дмитрию Миронову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на авторов письма.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов на месте взрыва 22 августа

Как ранее сообщало ИА REGNUM губернатор Ярославской области дал поручение начать восстановление дома, пострадавшего от взрыва, а также пообещал жителям дома на Батова личную встречу. Однако, вопрос остается открытым.

«09 сентября 2020 года Вами было сказано, что Вы хотите встретиться с жильцами, дома цитируем: «Интересы каждого человека должны быть приняты во внимание. На каждый вопрос люди должны получить конкретный ответ». Мы написали письмо с просьбой об организации встречи в любое удобное для Вас время. Однако, прошло 8 дней, ответа так и не последовало», — говорится в открытом письме жителей.

Также жители пострадавшего дома комментируют последние инициативы мэрии Ярославля, связанные с выплатой компенсаций пострадавшим за будущий найм квартир. С людьми такие варианты никто не согласовывал.

Жители возле пострадавшего дома

«За спиной у жильцов дома по ул. Батова, д.5, корп.2 без каких-либо согласований принимаются решения по расселению всех жильцов на неопределенный срок в маневренное жилье (общежития) по всем районам города, или предлагается самостоятельно снимать жилье. Для пожилых граждан, детей, проживающих в настоящее время в гостиницах, и остальных жителей принуждают испытать очередной стресс, связанный с еще одним переездом не факт, что последним, и лишением жителей собственного угла и собственного жилья. Всю информацию о принятых за нашими спинами решениях по нашей собственности и без нашего участия в обсуждении этих вопросов, мы, жильцы дома, получаем из печатных изданий», — отмечается в открытом письме.

Также жильцы пишут о том, что их не знакомят с заключением экспертов о степени аварийности самого дома.

«На сегодняшний день невооруженным глазом даже не специалисту видно, что дом рушится на глазах: элементы плит обрушаются чуть ли не каждый день, огромные трещины в несущих стенах в 1,2,3 подъездах, крены и просадка здания, а также расхождения плит на крыше, что даже сотрудники полиции и МЧС боятся заходить в здание и опасаются его полного обрушения. Дом представляет опасность для близлежащих домов, так как рядом расположена распределительная будка по газу «ОСТОРОЖНО, ГАЗ!», — считают жильцы.

Дом на Батова

Позиция властей заставляет жителей дома на улице Батова задуматься о проведении публичных акций протеста.

«Со стороны Администрации района, мэрии г. Ярославля, Правительства Ярославской области жителям преднамеренно объявлен полный бойкот по предоставлению официальной информации (решения, постановления и др. за подписью руководителей этих организаций)… Складывается впечатление, что власти нашего региона всех уровней преднамеренно доводят своими действиями жителей нашего дома, и так доведенных до отчаяния, к решительным мерам, в том числе организации пикетов и митингов и др.», — завершается текст открытого письма.

Взрыв бытового газа в доме на улице Батова произошел 21 августа. 3 человека погибли. Полностью разрушены 6 квартир, еще 6 серьезно пострадали. Всего в доме 120 квартир.