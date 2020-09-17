Чита, 17 сентября, 2020, 09:41 — ИА Регнум. Напряжённая паводковая обстановка сохраняется не только в Иркутской области, где подтоплены уже более 100 приусадебных участков, но и в соседних территориях — Забайкалье и Бурятии. Как следует из информации ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», формированию новой волны паводков способствовали дожди разной интенсивности.

Planet.iitp.ru Мониторинг гидрологической обстановки на реке Онон. Забайкальский край

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»В Забайкальском крае на большинстве рек уровни воды повысились на 2−16 см, на р. Витим у с. Романовка — на 62 см. В ближайшие двое суток рост уровней на реках продолжится. Поймы рек Шилка у сел Усть-Онон и Кокуй, Хойто-Ага у с. Хойто-Ага подтоплены на 4−94 см.

Сохраняется высокое стояние воды с уровнем категории неблагоприятного явления на отдельных участках р. Онон, у сел Верхний Ульхун, Чиндант, Чирон и ст. Оловянная пойма затоплена на глубину 13−126 см», — поясняют космические исследователи земной погоды.

Тем временем в Бурятии сохраняется высокое стояние воды с уровнем категории неблагоприятного явления на отдельных участках рек Чикой, Селенга, Баргузин. Поймы рек Чикой у с. Поворот, Селенга у сел Новоселенгинск и Кабанск, Баргузин у с. Баргузин подтоплены на 4−62 см.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 17 сентября в связи с обильным выпадением осадков и повышением уровня воды в реках выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности, участков дорог и приусадебных участков произошло в Иркутской области.