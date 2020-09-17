Хабаровск, 17 сентября, 2020, 09:43 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказать о ситуации и проблемах в регионе, отчитаться о проделанной работе. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Дегтярев

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Михаил Дегтярёв два месяца объезжал Хабаровский край, побывал во многих населённых пунктах, в том числе и труднодоступных. По его словам, он собрал всю информацию и готов к встрече с президентом РФ.

«Везде разруха, долги, долги, долги. Долги по теплу, электричеству, между бюджетами — в таком состоянии я принял дела в крае», — сказал Дегтярёв.

Ему есть о чём рассказать Владимиру Путину, а также выработан первоочередной план дальнейшей работы.

В числе приоритетных задач: меры поддержки для жителей северных территорий, празднование столетия руководителя Хабаровского края в 1960—1980-х годах Алексея Черного, укрепление дамб, поддержка Белого театра (небольшой камерный театр для интеллектуального зрителя), приведение в порядок дорог Хабаровского края и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв встретился с активистами движения «Убитые дороги БАМа» и обсудил состояние дорог.