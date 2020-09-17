Улан-Удэ, 17 сентября, 2020, 08:17 — ИА Регнум. Улан-удэнские власти решили увеличить цены за проезд на трамвае, чтобы избежать резкого роста пассажиропотока. Такое странное заявление сделал директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов. По его мнению, это может привести к созданию «некомфортных условий поездки» для пассажиров.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Напомним, ранее депутаты городского совета утвердили повышение цен за проезд на автобусах с 20 до 24 рублей, на трамвае — с 15 до 18 рублей.

По мнению директора МУП, сохранение тарифов на рельсовом транспорте на прежнем уровне привело бы к росту пассажиропотока на 20−40%.

«К сожалению, быстро увеличить выпуск вагонов на линию у нас не получится. Этот вопрос обсуждался подробно со всеми службами предприятия. Московские вагоны надо еще отремонтировать и ввести в строй. Но проблема даже не в вагонах, а в кадрах», — передаёт его слова пресс-служба управления.

Кроме того, Юрий Санжанов посетовал, что вагоны-спарки, которые могли бы решить проблему, невозможно пустить в зимний период. По его мнению, на подготовительные работы потребуется много времени и денег.

Впрочем, многие горожане считают, что не забота о комфорте пассажиров стала причиной повышения тарифов. По мнению журналиста Андрея Аносова, смысл заключается в том, чтобы дублирующие трамвай маршрутки не потеряли доходы.

«Трамвай же такая штука — он ездит, независимо от количества пассажиров по расписанию. Так что затратная часть, если упрощать ситуацию, примерно одна. И каждый дополнительный пассажир — это рост эффективности предприятия. Ну ясно же, что в итоге будет, параллельные маршрутчики просто вымрут естественным образом», — отметил он.

Добавим, что за последний год парк трамваев в Улан-Удэ существенно вырос. Так, в 2019 году сюда поступили 15 новых вагонов, купленных в рамках «дальневосточной субсидии». Кроме того, в августе 2020 года в город начали поступать 10 вагонов, подаренных Москвой.

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