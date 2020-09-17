Иркутск, 17 сентября, 2020, 08:13 — ИА Регнум. В связи с известием о том, что после продолжительных ливней уровень воды в Байкале достиг рекордного максимума за последние 13 лет, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Общественного совета при МПР России Игорь Шкрадюк на своей странице Facebook разобрал наиболее распространённые ошибочные и верные утверждения о процессах, происходящих в «колодце Земли».

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

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В частности, эксперт опроверг мнение тех, кто считает: краткосрочное превышение уровня Байкала не влечет негативных последствий. По его словам, как только вода достигнет отметки выше 457,5 м, будет затоплена часть Кругобайкальской железной дороги у порта Байкал:

«При повышении уровня шторм достанет выше. Для значительных разрушений достаточно нескольких часов осеннего шторма. Наибольший ущерб от штормов несут береговые защитные сооружения Транссиба. Железная дорога идет вдоль берега на протяжении 73,5 км. Расчетов или натурных измерений высоты волн при разных уровнях воды на Байкале до сих пор нет. И при повышении уровня выше 457,5 будет затоплена часть Кругобайкальской железной дороги у порта Байкал. Это без учета размыва берегов и пляжей, дорог, влияния на осенний нерест и т. п», — пояснил Игорь Шкрадюк.

https://www.facebook.com/igorshkraduk/posts/3893742970652357

Отчасти верным эксперт назвал утверждение о том, что ограничение объема сброса воды через Иркутскую ГЭС предотвратит затопление Иркутска:

«Потому что это утверждение не учитывает возможность паводка в реке Иркут. Согласно обоснованию проекта Правил использования водных ресурсов Иркутского водохранилища (ПИВР 2013) с обеспеченностью 0,01% (раз в 10 тысяч лет) расход воды в реке Иркут может превысить 9000 м3/с».

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Аналогично эксперт высказался в отношении утверждения о научной обоснованности пределов регулирования уровня 455,54 и 457,85 м. в постановлении правительства РФ №1667 и ныне рассматриваемом проекте постановления об уровне Байкала:

«Нижняя отметка определена проектом Иркутской ГЭС. Верхняя отметка 457,85 встречается только один раз в заключении ответа о НИР 2015 года, и непонятно, как получена». Расчеты действия разных алгоритмов регулирования расхода через Иркутскую ГЭС дают разные результаты».

Не менее интересно отношение эксперта к утверждениям о том, что «уровень Байкала не зависит от человека» и что «нынешний режим регулирования уровня соответствует экологическим требованиям».

Игорь Шкрадюк подчёркивает:

«Уровень зависит от притока и стока. От человека не зависит приток в Байкал, то есть дожди и снег. А сток через Иркутскую ГЭС устанавливают люди». Также он полагает, что нынешний режим регулирования озера практически не зависит от экологических требований: в частности, периоды минимального и максимального уровней озера сдвинуты на более поздний срок относительно предлагаемых ихтиологами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутское водохранилище после продолжительных дождей сдерживает сильнейший за 13 лет паводок, не исключено повышение притока в Байкале до 130% от нормы. Действующее постановление правительства России от 27.12.2017 № 1667 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018—2020 годах», как сказано в официальном сообщении Росводресурсов, позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 м.

Движение всех поездов по Кругобайкальской железной дороге закрыто с 14 до 20 сентября включительно: отменены все пригородные поезда, курсирующие по маршруту Слюдянка-1 — Байкал.

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