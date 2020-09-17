Новосибирск, 17 сентября, 2020, 08:09 — ИА Регнум. В России сложилась негативная практика, устраивающая и работника, и работодателя — по взаимной договоренности обе стороны покрывают друг друга, используя схему серых зарплат. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Юлия Масалова.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Серая зарплата»

Напомним, эксперты Института развития правового общества, «Опоры России» и «Деловой России» предположили, что до конца текущего года объём серых зарплат вырастет на треть.

«Для начала нужно определиться с тем, что понимается под «серой» заработной платой — это выплаты, которые не учтены при налогообложении. Разновидностями её являются: неофициальная часть зарплаты (как правило, значительно превышающая официальную), страховые премии и аннуитеты, которые проводят через страховые компании, а также прочие формы скрытого вознаграждения, которое выплачивается сотруднику организации за его работу.

Важно учитывать то, что «серая» зарплата часто создает работнику значительные риски, так как её размер, порядок и сроки официально нигде не закреплены, поэтому шансы на получение в принудительном порядке, если работодатель по каким-то причинам прекратит её платить, фактически минимальны. Кроме того, не все работники понимают то, что работодатель удерживает налоги с зарплаты и перечисляет их в бюджет, являясь всего лишь налоговым агентом. При этом налогоплательщиком выступает — сотрудник. И если он получает «серую» зарплату и не уплачивает с неё НДФЛ, то автоматически получает статус правонарушителя. Так как по нормам действующего законодательства, если работодатель не произвёл отчислений по НДФЛ, то работник должен сделать это сам, подав декларацию 3-НДФЛ, указав там полученную сумму доходов до 30 апреля. Поэтому, чтобы сотруднику избежать привлечения к уголовной ответственности, необходимо принимать превентивные меры, написав заявление на недобросовестного работодателя в прокуратуру, трудовую или налоговую инспекцию. В заявлении достаточно будет указать, что работодатель уклоняется от уплаты налогов, что повлечёт за собой проверку, которая снимет ответственность с работника.

Юлия Масалова При этом работник должен понимать, что как бы работодатель ни убеждал его в выгодах серой зарплаты, на самом деле сотрудник много «теряет», в части отпускных, больничных, при выплате выходного пособия, получении будущей пенсии, также он может получить отказ от банка при выдаче, например, ипотечного кредита».

Вместе с тем, подчеркивает эксперт, сотрудники редко жалуются, даже в тех ситуациях, когда не получают обещанные неофициальные выплаты от работодателя, понимая, что они нигде не были прописаны. Кризис и страх остаться без работы способствуют тому, что работники идут на указанные выше риски. При этом работодатели, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, для которых дополнительные выплаты в части налоговых отчислений кажутся обременительными, снижающими их доходность, стараются, таким образом, минимизировать свои расходы.

«В современных условиях, вызванных пандемией, при которых многие представители малого и среднего бизнеса, оказавшись в затруднительном положении, при резком снижении доходов или консервации их деятельности, продемонстрировали свою неготовность гибко отреагировать, чтобы восполнить выбывающие доходы, прежде всего, из-за узкой специализации бизнеса, скорее всего, продолжат данную практику. Можно ожидать, что для таких работодателей выплата «серых» зарплат сохранится, но и их доля может также вырасти по итогам года. Однако, если посмотреть на динамику поступлений НДФЛ, то можно отметить, что они имели существенное снижение лишь в апреле (на 18,6%) и мае (на 13,9%,) а уже начиная с июня 2020 года данные поступления увеличиваются: в июне на 2,8%, в июле — на 6,1%, в августе — на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это позволяет говорить о том, что постепенно бизнес восстанавливается, у работников появляется возможность вновь приступить к своим обязанностям, а за выполненную ими работу должно последовать и заслуженное вознаграждение», — отмечает экономист.

В целом же изменение ситуации в лучшую сторону в части снижения доли «серых» зарплат, по мнению Юлии Масаловой, может быть обеспечено только пониманием со стороны сотрудников всех рисков, которые с ней связаны. Вместе с тем и работодатели должны проявлять большую социальную ответственность, не перекладывая риски, связанные с ведением бизнеса, полностью на плечи своих сотрудников.