Пандемия коронавируса продолжается во всём мире. Ряд стран уже испытывают на себе её последствия: так, в некоторых государствах Латинской Америки уже заявили о необходимости смены экономической модели во всём мире из-за роста безработицы, вызванной пандемией. При этом некоторые страны надеются на применение вакцины от коронавируса, чтобы побороть COVID-19. Так, Мексика уже договорилась с Россией о поставках вакцины «Спутник V». Помимо этого, президент РФ Владимир Путин по итогам пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что белорусы первыми из зарубежных стран получат российскую вакцину от коронавируса. О том, как развивается ситуация в пандемией коронавируса в мире, рассказывает ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

08:00 17.09.2020 В Колумбии за прошедшие сутки скончались 190 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава. Подробности в материале: В Колумбии за сутки умерли 190 пациентов с COVID-19

08:02 17.09.2020 За минувшие сутки на территории Германии было выявлено свыше 2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Об этом: В Германии за сутки выявили свыше 2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:07 17.09.2020 За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 72 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Казахстане за сутки выявили 72 случая заражения коронавирусом

08:12 17.09.2020 За последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили свыше 7 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:15 17.09.2020 В Токио 16 сентября зарегистрировали 163 новых случая заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press. Читайте подробнее: SARS-CoV-2 в Токио: 163 новых случая

08:16 17.09.2020 В Индии выявили более 97,8 тысячи новых случаев коронавируса за сутки. Это рекордный показатель страны с начала пандемии.

08:18 17.09.2020 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 944 и превысило 139 тысяч. Об этом 17 сентября сообщает канадский минздрав. Читайте подробнее: В Канаде число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 139 тыс

08:21 17.09.2020 Правительство Малайзии выразило соболезнования в связи с кончиной регионального секретаря Джакарты, скончавшегося от COVID-19, сообщает Sindonews. Читайте также: Малайзия соболезнует в связи с кончиной индонезийского политика

08:25 17.09.2020 30 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 16 сентября. Об этом сообщает оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии за сутки выявили 30 носителей коронавируса

08:37 17.09.2020 За последние 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 36 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 сентября сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 36 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:45 17.09.2020 За минувшие сутки в Великобритании было выявлено почти 4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 сентября сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны. Подробности в материале: В Великобритании за сутки выявили почти 4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:47 17.09.2020 Новый антирекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавируса поставила Украина: там зафиксировали 3584 новых случая.

08:50 17.09.2020 Учёные из Коста-Рики разрабатывают лекарств от против SARS-CoV-2 на основе антител лошадей, сообщают «Известия». Читайте подробнее: Учёные разрабатывают лекарство от SARS-CoV-2 на основе антител лошадей

08:58 17.09.2020 Четыре из десяти заболевших коронавирусом в Южной Корее приходится на пожилых людей в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемией. Подробности в материале: 40% случаев заражения SARS-CoV-2 в Южной Корее приходится на пожилых людей

09:02 17.09.2020 16 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 179 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: В Иране COVID-19 унёс жизни 179 человек за последние 24 часа

09:12 17.09.2020 Содержащиеся в хурме таннины — химические соединения, вызывающие характерную вязкость фрукта, — способствуют снижению опасности заражения коронавирусом. Это подтвердили испытания, проведённые исследовательской группой в Медицинском университете Нара в городе Касихара на западе Японии. По информации агентства Kyodo, университет намерен продолжить клинические испытания и как можно скорее создать препарат на основе результатов исследования. Читайте подробнее: Хурма против SARS-CoV-2: исследование учёных из Японии

09:26 17.09.2020 За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 97 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 17 сентября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте подробнее: В Индии за сутки выявили рекордное количество случаев заражения SARS-CoV-2

09:28 17.09.2020 В Германии футбольный клуб «Рипдорф / Мольцен II» пропустил 37 голов за матч из-за соблюдения правил социального дистанцирования. Подробности в материале: В Германии футбольный матч завершился со счётом 37:0 из-за коронавируса

09:29 17.09.2020 Государственный департамент Соединенных Штатов найдет возможность направить в Грузию наблюдателей на парламентские выборы, несмотря на логистические сложности, вызванные пандемией. Об этом говорится в письме госсекретаря США Майка Помпео, написанном в адрес МИД Грузии. Об этом: США направят добровольцев в Грузию для наблюдения за выборами — Помпео

09:37 17.09.2020 За сутки на Украине от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией, скончались 60 человек. Читайте также: На Украине за сутки выявили более 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:43 17.09.2020 Минздрав Белоруссии заявил о получении пакета документов для проведения клинического испытания российской вакцины «Спутник V».

09:58 17.09.2020 В Грузии в течение последних суток выявили 179 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 17 сентября опубликовали на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили 179 случаев заражения коронавирусом

10:17 17.09.2020 Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозируют падение экономики Южной Кореи в 2020 году, сообщает KBS. Читайте подробнее: Падение ВВП Южной Кореи в 2020 году составит 1% — ОЭСР

11:00 17.09.2020 Представители всех стран Африки обратилась в ФИФА за получением гранта в рамках плана помощи по борьбе с пандемией коронавируса. Читайте подробнее: Страны Африки обратились за финансовой помощью в ФИФА

11:07 17.09.2020 Вакцина от коронавирусной инфекции не будет получена США к концу октября текущего года, причем к данному сроку может быть готов только один из разрабатываемых в стране перпаратов. Такое мнение 17 сентября высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью американскому телеканалу CNBC. Об этом: Билл Гейтс усомнился в регистрации в США вакцины от коронавируса в октябре

11:13 17.09.2020 Министерство здравоохранения Белоруссии получило пакет документов для проведения клинического испытания произведенной в России вакцины от COVID-19. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Об этом: В Белоруссии рассказали об испытаниях российской вакцины от COVID-19

11:16 17.09.2020 Министр информации непризнанного государства Сомалиленд заразился коронавирусом на фоне опасений в связи с началом второй волны пандемии. Подробности в материале: Министр информации Сомалиленда заразился SARS-CoV-2

11:34 17.09.2020 Британская компания Jaguar Land Rover переносит сроки премьеры и выпуска электрических моделей Range Rover и Jaguar XJ нового поколения, разработка которых продолжалась, несмотря на ограничения, связанные с пандемией нового коронавируса. Читайте подробнее: Jaguar Land Rover перенес сроки выпуска двух новых моделей

11:50 17.09.2020 Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии за сутки увеличилось на 3635, сообщает Detik. Об этом: В Индонезии выявили 232 тысячи носителей SARS-CoV-2

11:57 17.09.2020 В ближайшее время в Грузии может быть восстановлено регулярное авиасообщение с другими странами. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 17 сентября сообщила журналистам министр экономики страны Натия Турнава. Читайте подробнее: Грузия может снять ограничения на международные авиаперевозки — Турнава

12:03 17.09.2020 Вместо рукопожатия. (сс) Maryland GovPics

12:11 17.09.2020 Шесть матчей хоккейного клуба «Барыс» (Казахстан) перенесены из-за коронавируса. Об этом 17 сентября сообщается на сайте клуба. «Шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Барыса» отменяются и будут перенесены на более поздний срок», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Шесть матчей «Барыса» перенесены из-за коронавируса

12:15 17.09.2020 Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество улучшить защиту медперсонала в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в Хартии безопасности работников здравоохранения, опубликованной на сайте ВОЗ. Об этом: ВОЗ призвала обеспечить безопасность врачей в условиях пандемии COVID-19

12:22 17.09.2020 По мнению государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, сезонный грипп 2019 года может являться причиной такого большого количества смертей от COVID-19 в Швеции весной этого года. Об этом со ссылкой на интервью эпидемиолога шведской газете Dagens Nyheter сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Сезон легкого гриппа в 2019 году может быть одним из факторов, из-за которого в Швеции изначально был такой высокий уровень смертности от COVID-19. Такой гипотезы придерживается Тегнелл. Больные люди, которые страдают от обычного гриппа, тогда сумели его перенести, однако вместо этого умерли, когда они заболели COVID-19. Об этом: Эпидемиолог Швеции объяснил высокую смертность от COVID-19 в стране

12:45 17.09.2020 По мнению профессора-инфекциониста Яна Альберта риск распространения коронавирусной инфекции в Швеции будет сохраняться в течение всей зимы. Об этом 17 сентября сообщила новостное агентство SVT Nyheter. В настоящее время на территории Швеции количество смертей от COVID-19 снижается. Тем не менее, в стране может обостриться эпидемиологическая ситуация, когда наступят холода. «Было бы странно, если бы у этого вируса (SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM) не было бы преимуществ, когда наступят холода. Пик инфекций обычно приходится на январь», — объяснил Альберт. Об этом: SVT: риск распространения коронавируса в Швеции сохранится в течение зимы

12:50 17.09.2020 Пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашах объяснил, что политика ограничения мобильности, включая запрет на въезд иностранцев на территорию страны, широко применяется, учитывая распространение COVID-19, сообщает Antara. Читайте подробнее: МИД Индонезии ввел запрет на въезд в страну

12:57 17.09.2020 Всемирный банк заявил, что восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса займёт около пяти лет.

13:11 17.09.2020 По прогнозам АСЕА, к концу 2020 года продажи автомобилей в Европе упадут до рекордных 25%, что связано с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом. Подробности в материале: Продажи Lada в Европе в августе снизились в 2,4 раза

13:16 17.09.2020 Несмотря на рост темпов распространения коронавируса в Грузии, эпидемиологическая обстановка в стране остается благоприятной и парламентским выборам ничего не угрожает. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 17 сентября журналистам сказал спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Об этом: Парламентским выборам в Грузии ничего не угрожает — Талаквадзе

13:19 17.09.2020 Ассоциация «Жертвы коронавируса во Франции» подала иск в Суд правосудия Республики — единственную инстанцию, полномочную судить членов правительства — на премьер-министра Жана Кастекса за неэффективную борьбу с эпидемией SARS-Cov-2. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает Le Figaro. Юрист Фабрис ди Вицио, который уже ранее подавал жалобы на бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и министров здравоохранения Аньес Бузин и Оливье Верана, стал инициатором нового иска против Кастекса по статье 223−7 Уголовного кодекса Франции, которая привлекает тюремному заключению сроком на 2 года всякого, «кто умышленно уклоняется от принятия или вызова мер, позволяющих без риска для себя или третьих лиц бороться с бедствием, способным создать угрозу безопасности людей». Из 90 жалоб, полученных Судом правосудия Республики за время пандемии, инстанция приняла к рассмотрению только 9. Судебное расследование, связанное с правительственными мерами по борьбе с SARS-CoV-2, против Филиппа, Бузин и Верана было открыто 7 июля 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что подаст жалобу на одного из лидеров движения «Желтых жилетов» Жерома Родригеса, назвавшего французских полицейских нацистами. Читайте подробнее: Ассоциация «Жертвы коронавируса Франции» подала иск против премьер-министра

13:26 17.09.2020 17 сентября депутаты польского Сейма рассмотрят законопроект о дополнительной поддержке арендаторов жилья. Меры направлены на смягчение негативных последствий пандемии на рынок недвижимости. Об этом передает Polskie Radio 24. Подробности в материале: Польским арендаторам жилья помогут субсидиями

13:27 17.09.2020 16 сентября шведские «Либералы» представили новое предложение об очередном резком снижении налогов для бизнеса. Бюджету данное сокращение корпоративных налогов обойдет на общую сумму в 10 миллиардов шведских крон (€961 млн). В партии считают, что данная мера поможет бизнесу оправиться от потерь кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 16 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Читайте также: В Швеции «Либералы» избавят бизнес от налогов на сумму в 10 млрд крон

13:29 17.09.2020 В результате пандемии нового коронавируса в соседних с Евросоюзом регионах ситуация может стать более нестабильной. Об этом 17 сентября заявил глава МИД Германии Хайко Маас во время церемонии открытия «Европейского центра компетенций по мирному управлению кризисами», штаб-квартира будет находиться в Берлине. Читайте подробнее: Маас: пандемия может привести к нестабильности в соседних с ЕС регионах

13:39 17.09.2020 В Киргизии в больницах остаются 527 пациентов с коронавирусом, и еще 1 788 — на амбулаторном лечении. Подробности в материале: Число выявленных случаев коронавируса в Киргизии превысило 45 тысяч

13:46 17.09.2020 В США за сутки выявили более 36,7 тысячи случаев коронавируса.

13:46 17.09.2020 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство получит вакцину от COVID-19 для 20% населения, сообщает Sindonews. Подробности в материале: Доступ к вакцине от COVID-19 получит часть населения Индонезии

13:53 17.09.2020 Сегодня говорить о полноценном восстановлении авиасообщения между Россией и популярными среди туристов стран Западной Европу, Юго-Восточной Азии и других направлений очень рано и вредно, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Читайте подробнее: Поспешность вредна: путешествия за рубеж сопряжены с риском

14:13 17.09.2020 Депутатов Верховной рады от «Слуги народа» попросили сообщить, кто из них общался с заражённым коллегой. Подробности в материале: У депутата Рады от фракции «Слуга народа» выявили коронавирус

14:15 17.09.2020 Согласно последнему отчету Государственного бюро финансово-экономических методов управления Швеции, экономика страны справилась с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции, лучше, чем многие предполагали в начале этой весны. Более того, подчеркивают экономисты, по этой причине и антикризисные меры правительства оказались не столько дорогими. Об этом 16 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio. «Большая разница заключается в том, что последствия пандемии коронавируса будут меньшими, чем мы ожидали ранее. Во-первых мы не увидим такого большого падения ВВП, во-вторых затраты на антикризисные меры не будут такими большими, как мы предполагали», — заявила представитель ведомства Энн Софи Оберг. Если говорить о конкретных цифрах, то ранее экономисты ведомства отмечали, что в июне этого года дефицит бюджета Швеции составит 311 миллиардов шведских крон (€29,9 млрд), однако теперь эта цифра снизилась до 204 млрд крон (€19,6 млрд). Налоговые поступления в текущем году сократятся на 86 миллиардов крон (€8,27 млрд), однако ранее потеря доходов шведского бюджета оценивалась в чуть более 130 миллиардов крон (€12,5 млрд). Подробности в материале: SR: шведская экономика пережила кризис лучше, чем ожидалось

14:16 17.09.2020 Налоговые отчисления шведских работодателей, трудоустраивающих молодежь, сократятся в общей сложности на 18 миллиардов шведских крон (€1,73 млрд) в течение двух последующих лет. Данная антикризисная мера будет включена в законопроект о принятии государственного бюджета на 2021 год, который будет представлен правительством 21 сентября. Об этом 16 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio. Причиной для снижения взносов работодателей стала пандемия коронавирусной инфекции, которая в вою очередь сильно ударила по тем отраслям, где занято очень много молодых людей, а именно в торговле, индустрии гостеприимства, ресторанах и кафе. Именно поэтому правительство Швеции, состоящее из «Социал-демократов» и «Зелены», а также сотрудничающие с ним партии «Центристов» и «Либералов» пошли на существенные льготы для бизнеса, предоставляющего рабочие места лицам в возрасте от 18 до 23 лет. Об этом: Правительство Швеции усилит меры по борьбе с безработицей среди молодежи

14:18 17.09.2020 В украинской армии COVID-19 болеет 656 человек. Подробности в материале: В ВСУ за сутки выявили 72 случая заражения коронавирусом

14:29 17.09.2020 Ведущее рейтинговое агентство прогнозирует, что экономика Кении вырастет на 1% в 2020 году. До начала пандемии коронавируса эксперты агентства прогнозировали, что рост крупнейшей экономики Восточной Африки составит 6%. Подробности в материале: Экономика Кении вырастет на 1% в 2020 году — Moody’s

14:35 17.09.2020 Открытие границ Россия для турпоездок в страны ЕС станет возможным, когда вернется доверие туристов к международным поездкам, снизится уровень заболеваемости в отдельных странах, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская. Читайте также: Эксперт назвал условия открытия границ ЕС для туристов из России

14:46 17.09.2020 За последние 24 часа на территории США было выявлено свыше 36 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: В США за сутки выявили свыше 36 тыс. случаев заражения коронавирусом

14:56 17.09.2020 В рамках постепенного снятия ограничений на международные авиаперевозки в Грузии с 1 октября будет возобновлен рейс Кутаиси — Рига. Это заявление, как передает грузинское «Общественное телевидение», 17 сентября на заседании правительства сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Об этом: В Грузии анонсировали возобновление авиарейсов между Кутаиси и Ригой

15:02 17.09.2020 Пока непонятно, какой продолжительности и глубины будет вторая волна пандемии. Так что опасения, высказанные МИД России, вполне обоснованы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко. Читайте также: Опасения МИД РФ обоснованы: глубина второй волны пандемии неизвестна

15:12 17.09.2020 Строгий карантин в Грузии во время первой волны распространения коронавируса ввели для того, чтобы подготовить систему к большому количеству пациентов, но второй раз к этой мере прибегать не потребуется. Об этом, как передает телеканал «Формуланьюс», 17 сентября на совещании правительства заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. Читайте также: Премьер-министр Грузии о пандемии: «Цифры не должны нас пугать»

15:14 17.09.2020 Число летальных исходов от заболевания COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на четыре человека. Такие данные 17 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 864 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 87 885 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 310 человек. Подробности в материале: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались четыре человека

15:18 17.09.2020 В ЮАР, где ввели одни из самых ранних и строгих карантинных режимов в мире, обьявилио дальнейшем ослаблении мер дляпредотвращения распространениякоронавируса. Читайте подробнее: В ЮАР снова ослабили меры по борьбе с пандемией

15:28 17.09.2020 Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о возвращении масочного режима при посещении ресторанов, церквей и магазинов.

15:28 17.09.2020 Целевая группа по борьбе с пандемией в Индонезии отметила, что в 11 городах зарегистрировано более 1000 активных случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas. Читайте также: В городах Индонезии выявлено более тысячи активных носителей SARS-CoV-2

15:34 17.09.2020 Совместные усилия России и Индии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудили российский президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди, сообщает 17 сентября пресс-служба Кремля. Об этом: Главы России и Индии обсудили сотрудничество стран в борьбе с пандемией

15:54 17.09.2020 В Казахстане начались клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, которая разработана специалистами республики. Об этом 17 сентября сообщается на сайте министерства образования и науки республики Казахстан. Читайте подробнее: В Казахстане начались испытания вакцины от коронавируса

15:56 17.09.2020 17 сентября в Европейской комиссии закрепила решение о суммах финансовых субсидий для стран-членов ЕС на 2021−2022 годы. Об этом передает Dziennik. Об этом: Еврокомиссия распределила субсидии между странами-членами

16:02 17.09.2020 Правительство Индонезии не собирается увеличивать социальную помощь в девяти провинциях, наиболее пострадавших от пандемии, сообщает Kompas. Подробности в материале: Провинции Индонезии останутся без дополнительной соцпомощи

16:20 17.09.2020 Министерство образования Польши объявило о внесении новых положений в действующие в школах санитарные правила, разработанные совместно с министерством здравоохранения и Главным санитарным инспектором республики. Об этом 17 сентября сообщает Dziennik. Подробности в материале: Угроза коронавируса: в школах Польши ввели новые правила

16:39 17.09.2020 «Бонусы за COVID-19 — это не ответ. Это… повышение заработной платы, но одного этого недостаточно», — заявил представитель профсоюза Эрик Селлини. Читайте также: Во Франции протестуют сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19

16:41 17.09.2020 Российская Федерация не будет присоединяться к программе COVAX, организованной Всемирной организацией здравоохранения для создания и распространения вакцин от коронавируса, сообщает 17 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правительстве РФ. По информации агентства, участие в этой программе предполагает крупные финансовые взносы в общий фонд ВОЗ на закупку вакцин от коронавируса. Читайте также: Россия не будет участвовать в программе ВОЗ по вакцине от COVID-19

17:18 17.09.2020 Дезинфекция улиц в Румынии в период пандемии. (сс) Eugen Simion 14

17:41 17.09.2020 В Нидерландах второй день подряд фиксируют рекордный прирост по числу заразившихся коронавирусом. Плюс 1 753 заболевших за сутки.

17:47 17.09.2020 ТГ-каналы сообщают, что международный аэропорт Уханя принял первый за 7 месяцев международный рейс. Самолёт с 60 пассажирами прибыл из Сеула, все они были отправлены на двухнедельный карантин.

18:03 17.09.2020 Обработка ПЦР-тестов на коронавирус в Черногории до недавнего времени была прерогативой только государственного здравоохранения. В частном порядке сделать ПЦР-тест на коронавирус было практически невозможно. Институт общественного здравоохранения тестировал только обратившихся за медицинской помощью или контакты ранее выявленных зараженных. Читайте также: В Черногории частная лаборатория стала делать ПЦР-тесты на коронавирус

18:16 17.09.2020 Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил данные на 17 сентября о текущей ситуацией с коронавирусом. Из обработанных 857 ПЦР-тестов 212 оказались позитивными. Читайте также: Черногория: количество носителей коронавируса ежедневно растет

18:21 17.09.2020 В Индонезии нарушителей масочного режима заставили рыть могилы и лежать в гробах. Таким образом власти страны надеются показать нарушителям, насколько опасен COVID-19, и убедить их носить маски, сообщает «КП».

18:26 17.09.2020 Причиной повторного введения «коронавирусных» ограничений в Израиле является увеличение суточного числа случаев коронавирусной инфекции до примерно 4500 в сутки. Об этом: В Израиле снова закрыли школы из-за COVID-19

18:30 17.09.2020 Анализ на COVID-19. Израиль. russian.news.cn

20:03 17.09.2020 В «зеленом списке» для путешествий из Ирландии осталось всего семь стран — Кипр, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва и Польша. Об этом: В Ирландии ужесточили ограничения на поездки за рубеж

20:07 17.09.2020 В Киргизию начали поставлять из-за рубежа вакцину против гриппа. Об этом заявили представители министерства здравоохранения в ходе заседания республиканского оперативного штаба. Читайте также: В Киргизии будут бесплатно вакцинировать от гриппа лиц из группы риска

20:50 17.09.2020 В Японии 17 сентября зафиксирован 491 случай заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press. Подробности в материале: SARS-CoV-2 в Японии: 491 новый случай

20:51 17.09.2020 Японская газета Mainichi 17 сентября подвела итоги второй волны коронавируса в Японии. Читайте подробнее: Итоги второй волны SARS-CoV-2 в Японии: причины низкой смертности

20:58 17.09.2020 В мире за последние сутки зафиксировано 292 307 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 6057 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 292 новых случая заражения SARS-CoV-2

21:10 17.09.2020 17 сентября обнародованы подробности проекта по возведению самого высокого здания в Японии, сообщает информационное агентство Kyodo. Об этом: SARS-CoV-2 повлиял на проект самого высокого здания в Японии

21:13 17.09.2020 Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил об ужесточении мер по борьбе с SARS-CoV-2 в нескольких крупных городах страны. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает Agence France-Presse. В ходе пресс-конференции Веран заявил о «возможном закрытии баров» и «введении запрета на публичные собрания более 10 человек» в Лионе и Ницце, где в последние дни наблюдался резкий скачок количества заражений. Министр также обратил внимание на то, что «санитарная ситуация не улучшается в Бордо, Марселе и в Гваделупе», где новые меры уже действуют. «Задача заключается в том, чтобы ввести эти меры, чтобы избежать резкого притока больных в медицинские учреждения. И нам следует поторопиться», — предупредил министр. Как сообщало ИА REGNUM, на акцию протеста во Франции вышли сотни сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19. Согласно заявлению профсоюза CGT, который является одним из организаторов протеста, работники лабораторий недовольны условиями труда. Читайте также: В Лионе и Ницце введут новые «антикоронавирусные» ограничения

21:24 17.09.2020 По данным на вечер четверга, 17 сентября, во Франции умерли 31 095 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 50 человек, сообщает национальная служба здравоохранения. По последним данным, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 10 593 новых случая заражения. Кривая роста подтвержденных положительных случаев инфицирования имеет положительный наклон с начала лета, однако 17 сентября зафиксированы рекордные показатели с начала пандемии SARS-CoV-2. 803 пациента с COVID-19 находятся в реанимации. За последние сутки это число осталось неизменным. Как сообщало ИА REGNUM, ассоциация «Жертвы коронавируса во Франции» подала иск в Суд правосудия Республики — единственную инстанцию, полномочную судить членов правительства — на премьер-министра Жана Кастекса за неэффективную борьбу с эпидемией SARS-Cov-2. Читайте подробнее: Во Франции за сутки COVID-19 заразились 10593 человека — рекорд

21:57 17.09.2020 По данным на17 сентября, в Италии умерли35 658человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на13(днем ранее — на 12). Выздоровели215 954человека, за сутки этот показатель увеличился на 689 (днем ранее — на 620). Число подтвержденных носителей выросло на 1585 (днем ранее — на 1452). В последние четыре дня этот показатель неизменно растёт. Читайте также: Коронавирус в Италии: число заражённых растёт всё быстрее

23:30 17.09.2020 В ходе проверок беженцев из сгоревшего лагеря «Мория» на Лесбосе перед заселением во временный лагерь были выявлены 135 случаев коронавирусной инфекции. К настоящему моменту во временный палаточный лагерь вблизи Кара-Тепе въехали более 5000 из примерно 12 000 беженцев. Об этом: Среди мигрантов из сгоревшей «Мории» выявили 135 зараженных коронавирусом

23:41 17.09.2020 Жертвами COVID-19 в Африке стали 33 262 человека. При этом 1 127 939 жителей континента уже прошли лечение и считаются выздоровевшими. Читайте также: Страны Африки подтвердили более 1,37 млн случаев COVID-19

23:48 17.09.2020 Бразилия находится на третьем месте после США и Индии по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции и на втором месте после США по числу жертв COVID-19. Читайте также: В Бразилии скончались от COVID-19 ещё 829 человек

00:14 18.09.2020 По данным министерства здравоохранения Албании, всего в стране было выявлено 11 948 случаев заражения коронавирусом. 6788 человек уже излечились от COVID-19. 347 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли четыре пациента. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 132 носителя коронавируса

00:26 18.09.2020 В Объединенных Арабских Эмиратах выявили 786 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и предотвращения заболеваний ОАЭ. Об этом: В ОАЭ за сутки выявили 786 случаев COVID-19

01:00 18.09.2020 В Марокко за прошедшие сутки скончались 28 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава королевства. Подробности в материале: В Марокко за сутки умерли 28 пациентов с COVID-19

01:11 18.09.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 14 882 случая заражения коронавирусом. 12 188 пациентов уже здоровы. 607 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 2087 человек. Об этом: В Косово за сутки выявили 43 носителя коронавируса

01:40 18.09.2020 В интервью для косовского новостного агентства KosovaPress глава профсоюза работников исправительных учреждений Косово Зенун Садикай сообщил, что в настоящее время «существенная часть» персонала и заключенных оказались заражены коронавирусом. Работники исправительных учреждений уже обратились с соответствующим требованием к министру юстиции Косово Селиму Селими, но до сих пор не получили ответа. Читайте подробнее: Работники исправительных учреждений Косово требуют допвыплат из-за пандемии

01:51 18.09.2020 В Израиле за минувшие сутки выявили 4791 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского минздрава. Читайте также: В Израиле число случаев COVID-19 превысило 175 тыс

02:05 18.09.2020 Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 30 млн, следует из опубликованных 17 сентября данных Университета Джонса Хопкинса (США), который ведёт сбор медицинской статистики по странам. Подробности в материале: В мире зарегистрировали более 30 млн случаев заражения коронавирусом

02:07 18.09.2020 В интервью для косовского новостного агентства KosovaPress глава профсоюза работников исправительных учреждений Косово Зенун Садикай сообщил, что в настоящее время «существенная часть» персонала и заключенных оказались заражены коронавирусом. Работники исправительных учреждений уже обратились с соответствующим требованием к министру юстиции Косово Селиму Селими, но до сих пор не получили ответа. Читайте также: Глава партии власти Косово назвал условие развала правящей коалиции

02:21 18.09.2020 Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последние дни в стране вновь резко возросло число выявляемых носителей вируса, превысив даже показатели Албании. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 186 носителей коронавируса

02:59 18.09.2020 Привлеченный предпринимателями ученый Йовица Лешовски утверждает, что продукты обработки каннабиса лечат ряд болезней, включая COVID-19. Подробности в материале: Македонские предприниматели требуют разрешить экспорт цветков каннабиса

04:40 18.09.2020 В Мексике за прошедшие сутки скончался 201 человек, зараженный коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. Об этом: В Мексике число жертв COVID-19 превысило 72 тыс

04:46 18.09.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 126 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили 126 зараженных коронавирусом

07:11 18.09.2020 Генеральный прокурор Бразилии Аугусту Арас заразился коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба бразильской прокуратуры на официальной странице в Twitter. Читайте подробнее: Генпрокурор Бразилии заразился коронавирусом

07:27 18.09.2020 По данным на 17 сентября, Индия, США и Бразилия возглавляют список стран, которые (согласно официальной статистике) являются главными очагами пандемии коронавируса.

07:28 18.09.2020 В Мьянме за минувшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны. Подробности в материале: В Мьянме число жертв COVID-19 превысило 60

07:43 18.09.2020 В Индии за прошедшие сутки выявили 96 424 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского минздрава. Подробности в материале: В Индии за сутки выявили почти 100 тыс. зараженных коронавирусом

08:11 18.09.2020 В Китае на карантин закрыли целый город Жуйли.

08:11 18.09.2020 Общее количество выявленных на территории Болгарии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 154 и превысило 18,5 тыс. Об этом 18 сентября сообщает единый информационный портал минздрава страны. Читайте подробнее: В Болгарии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 18,5 тыс

08:12 18.09.2020 По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 млн.

08:15 18.09.2020 17 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 176 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: В Иране COVID-19 унёс жизни 176 человек за последние 24 часа

08:20 18.09.2020 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1120 и превысило 140 тысяч. Об этом 18 сентября сообщает канадский минздрав. Читайте подробнее: В Канаде за сутки выявили 1120 случаев заражения SARS-CoV-2

08:23 18.09.2020 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 36 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 сентября сообщает минздрав страны. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили свыше 36 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:25 18.09.2020 В связи с продолжающейся пандемией коронавируса в Южной Корее в очередной раз продлили действие предупреждения о нежелательности заграничных путешествий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Читайте также: В Южной Корее вновь продлили действие предупреждения о заграничных поездках

08:30 18.09.2020 Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 30 миллионов. Об этом 18 сентября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Подробности в материале: Общее число выявленных в мире заразившихся SARS-CoV-2 превысило 30 млн

08:39 18.09.2020 Европейский союз предоставит Индонезии помощь на общую сумму 200 млн евро для борьбы с пандемией, сообщает Antara. Об этом: ЕС поможет Индонезии бороться с пандемией

08:40 18.09.2020 За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 78 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 сентября сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Казахстане за сутки выявили 78 случаев заражения коронавирусом

08:42 18.09.2020 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 17 сентября. Официальные данные сообщает оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Абхазии за сутки выявили 26 носителей коронавируса

08:43 18.09.2020 Общее количество выявленных в Коста-Рике подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на более чем 1,3 тыс. и превысило 60 тысяч. Об этом 18 сентября сообщает министерство здравоохранения страны. Подробности в материале: В Коста-Рике за сутки выявили более 1,3 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:47 18.09.2020 За последние сутки во Франции было выявлено свыше 10 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 сентября сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. Читайте также: Во Франции за сутки выявили свыше 10 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:54 18.09.2020 За истекшие сутки в Израиле было выявлено около 6 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 сентября сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Израиле за сутки выявили около 6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:55 18.09.2020 У коронавируса существуют несколько тысяч мутаций, но стабильно наследуются в настоящее время только 22 из них. Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора. Вирус мутировал в период с января по март 2020 года. Позднее мутаций, получивших широкое распространение, не было. Читайте также: В мире стабильно наследуются 22 мутации коронавируса

09:02 18.09.2020 Коронавирус нового типа проявляет признаки адаптации к человеческой популяции, следовательно, может стать сезонным. Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора. Читайте подробнее: Коронавирус может стать сезонным — Роспотребнадзор

09:08 18.09.2020 Польский онколог и иммунолог, профессор Анджей Мацкевич заявил, что у его исследовательской группы появился прототип вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Polskie Radio 24. Читайте также: В Польше появился прототип вакцины от коронавируса

09:11 18.09.2020 По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии скончались 944 887 пациентов с коронавирусом.

09:17 18.09.2020 В Грузии, вопреки запретам, продолжают проводить свадьбы с большим количеством гостей. Об этом, как передает телеканал «Рустави 2», 17 сентября рассказал на брифинге руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе. Об этом: Угроза SARS-CoV-2: в Грузии рассказали про свадьбы с большим числом гостей

09:22 18.09.2020 За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 12 тыс. случаев новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 сентября сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Аргентине за сутки выявили свыше 12 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:29 18.09.2020 Несмотря на введение широкомасштабных социальных ограничений из-за распространения эпидемии, в столице Индонезии Джакарте продолжают работать отели, рестораны и торговые центры, сообщает Sindonews. Об этом: Несмотря на пандемию, в Индонезии работают отели, кафе и торговые центры

09:36 18.09.2020 На Украине за время пандемии выявили почти 170 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте также: На Украине за сутки выявили 3228 случаев заражения коронавирусом

09:37 18.09.2020 В данный момент в Китае ведутся клинические испытания 11 вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом 18 сентября заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган в ходе своего выступления на Глобальном форуме науки, здоровья и жизни в Пекине. Читайте подробнее: В Китае ведутся испытания 11 вакцин от коронавирусной инфекции

09:46 18.09.2020 В Грузии в течение последних суток выявили 182 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом 18 сентября опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили 182 случая заражения коронавирусом