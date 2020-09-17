Иркутск, 17 сентября, 2020, 07:31 — ИА Регнум. Иркутское водохранилище после продолжительных дождей сдерживает сильнейший за 13 лет паводок, не исключено повышение притока в Байкале до 130% от нормы. Об этом сообщаетФедеральное агентство водных ресурсов. По данным гидропоста, находящегося в поселке Байкал, к 15 сентября уровень воды в «колодце планеты» превысил 270 сантиметров над нулем водомерного поста.

(сс) AndreyKlementyev Байкал

В этой связи, руководствуясь постановлением Правительства России от 27.12.2017 № 1667 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018—2020 годах», Росводресурсами увеличены сбросные расходы из Иркутского водохранилища до 2700 м3/с.

«Такой расход установлен для не подтопления территории Иркутска в нижнем бьефе Иркутского водохранилища и минимизации негативного влияния на территорию Республики Бурятия. При этом Правила использования водных ресурсов Иркутского водохранилища (1956 г.) предусматривают максимальный сбросной расход — 6000 м3/с», — сказано в официальном сообщении профильного агентства.

Также поясняется, что уровень Иркутского водохранилища (+озеро Байкал) составляет на 16.09.2020 457,05 метров. Действующее постановление позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 м.

При ранее существующем (с 2001 по 2017) метровом диапазоне уровня Байкала (456−457 м) в существующей ситуации возникал риск затопления г. Иркутск в связи с необходимостью поддержания уровня Байкала на отметке 457 метров.

В настоящее время риски развития неблагоприятных сценариев отсутствуют.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за повышенной водности озера Байкал решением межведомственной рабочей группы со 2 сентября 2020 года увеличены сбросные расходы.