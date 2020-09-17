Казань, 17 сентября, 2020, 07:54 — ИА Регнум. Главгосэкспертизой России рассмотрены результаты инженерных изысканий, выполненных с целью подготовки проектной документации на строительство участка второй линии метрополитена в Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство метрополитена

По итогам проведения госэкспертизы выдано положительное заключение, результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

Первая линия Казанского метрополитена запущена в 2005 году, на ней функционируют 11 станций. Эксплуатационная длина линии равна 16,75 км, суточная нагрузка более 160 тыс. пассажиров. Вторая линия метрополитена предполагает строительство 12 станций, в том числе две пересадочные станции на первую линию метрополитена, а также строительство электродепо второй линии и дооборудование инженерного корпуса метрополитена.

Провозная способность новой линии составит 1,53 млн человек в сутки. Линия проектируется с пропускной способностью 40 пар поездов в час. Первый участок трассы пройдет в Приволжском и Советском районах столицы Татарии. На отрезке протяженностью 5,75 км запланировали возвести четыре станции метро, при этом станция «Улица Юлиуса Фучика» станет пересадочным узлом, откуда станет возможным переход на станцию «Дубравная» первой линии метрополитена.

ИА REGNUM напоминает, приволжское управление Ростехнадзора ранее требовало приостановить работы объекта капитального строительства «Первый участок второй линии метрополитена в Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Зимой 2020 года уже проводилась проверка на объекте капитального строительства, и были выявлены нарушения, составлен протокол о временном запрете деятельности и наложен штраф в размере 250 тыс. рублей в отношении АО «Казметрострой».

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