Нелидово, Тверская область, 17 сентября, 2020, 03:22 — ИА Регнум. Один из старейших машиностроительных заводов Тверской области сделал попытку открыть банкротное дело в отношении себя. ОАО «Нелидовский машиностроительный завод» обратился с иском о собственной несостоятельности в арбитраж региона, но иск был возвращён из-за недочётов, связанных с уплатой госпошлины. Между тем возврат иска не лишает предприятие права на повторное обращение, передаёт ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Тверской области Трамвай «Витязь-М». Тверской машиностроительный завод

Завод, ведущий историю с 1964 года, обратился в арбитраж Тверской области с заявлением о признании себя банкротом 8 сентября 2020 года. Одновременно с этим истец попросил об отсрочке уплаты госпошлины, но судья Лапина отклонила ходатайство и вернула иск.

Основанием для обращения в суд с банкротным иском послужили долги, фигурирующие в иске, — 20 756 971,35 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в городе Нелидово Тверской области в январе 1993 года для производства кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Директор с августа 2020 года — Дмитрий Иванов.