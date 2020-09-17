Москва, 17 сентября, 2020, 03:17 — ИА Регнум. Расходы на программы вооружений и жалованье чиновникам будут снижены для того, чтобы сбалансировать госбюджет РФ, заявил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.

Антон Силуанов. Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, на 2021 год не запланировано индексации зарплат чиновников. Помимо этого, оптимизации в размере 10% подвергнутся все «незащищенные» статьи бюджетных расходов, а на 5% будет сокращена сумма средств, поступающих на развитие вооружений.

В рамках указанного процесса сокращение бюджетных отчислений в 2021 году составит 927 млрд руб., а в 2022 и 2023 годах — 970 млрд руб. и 900 млрд руб. соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антон Силуанов заявил, что бюджетная политика РФ на 2020 и 2021 годы ориентирована на поддержку в борьбе с пандемией нового коронавируса и борьбу с ее последствиями.