Москва, 17 сентября, 2020, 03:02 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы приостановил производство по делу, ответчиками в котором выступают АО «Мурманское морское пароходство», его акционер с долей 2,12% — ООО «Финансирование и развитие морского судоходства» и иностранная компания Aurora Holdings Limited (Аврора Холдингс Лимитед). Истец потребовал обратить взыскание на девять объектов недвижимости, принадлежащих ответчикам, и выставить их на публичные торги с начальной ценой продажи 1,5 млрд рублей. Производство по иску приостановлено до того момента, пока не будет решена судьба пароходства по банкротным искам, передаёт ИА REGNUM.

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Первоначальным истцом в имущественном споре выступал Сбербанк, но одновременно с приостановкой дела в рамках процессуального правопреемства заменён и истец — на ООО «М-Шиппинг», с которым ещё в апреле 2020 года был подписан договор уступки прав требования. В банкротном деле компания также заменила банк в реестре требований кредиторов. Общая сумма претензий, указанных в соответствующем заявлении о включении в реестр, оценивается в 5 418 911 296,18 рубля, и обязательства проходят, как обеспеченные залогом имущества.

Напомним, пароходство работает с 1939 года, являясь на сегодня крупной судоходной компанией, которая обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в Арктике. Крупным акционером компании, по данным на сентябрь 2019 года, был Николай Куликов.

Станет ли мораторий спасением для скандального пароходства?