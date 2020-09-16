Москва, 17 сентября, 2020, 02:46 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отклонил претензии Центра спецназначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России по самому крупному из четырёх исков. Истец требовал взыскать более 104 млн рублей неустойки с фирмы, которая поставляла патрульные автомобили. Вердикт суда может быть обжалован в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В иске центра, поданном в мае 2020 года к ООО «Авто Сити», речь шла «о взыскании неустойки в виде пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом». Контракт был подписан 10 июля 2019 года, а сумма иска составляла 104 612 956 рублей 58 копеек. Подробности вердикта пока не сообщаются.

Напомним, подмосковная компания выступала поставщиком как минимум по восьми контрактам на сумму свыше 5 млрд рублей. По ним она должна была в 2019—2020 годы поставить патрульные автомобили для нужд Госавтоинспекции.