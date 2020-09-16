В Брюсселе лидеры Косово и Сербии обсудят финансовые претензии — Лайчак
Приштина, Сербия, 17 сентября, 2020, 01:02 — ИА Регнум. Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 16 сентября заявил, что на встрече в Брюсселе 17 сентября лидеры Косово и Сербии обсудят взаимные финансовые претензии и вопросы, касающиеся положения национальных меньшинств.
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Авдулла Хоти
На своей странице в социальной сети Twitter Лайчак опубликовал следующее заявление:
Президент Вучич (Александр Вучич, президент Сербии) и премьер-министр Хоти (Авдулла Хоти, премьер-министр Косово) будут составлять соглашения о взаимных финансовых претензиях и положении национальных меньшинств. Обе темы очень сложны, поэтому завтра мы будем обсуждать финансовые претензии, а положение национальных меньшинств позднее.
Напомним, президент Косово Хашим Тачи выступил против обсуждения вопроса о создании в Косово Ассоциации сербских муниципалитетов, обладающей исполнительными полномочиями как противоречащей Конституции Косово.