Донецк, 16 сентября, 2020, 23:54 — ИА Регнум. Пакет дополнительных мер контроля перемирия республикам Донбасса придётся согласовывать с Украиной заново, сообщает 16 сентября МИД ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

Причина — в действиях украинской стороны на переговорах Контактной группы, которые состоялись сегодня, 16 сентября. В донецком ведомстве сообщили, что Киев отказался «от задействования согласованного 22 июля в рамках мер по усилению режима прекращения огня координационного механизма реагирования на нарушения».

«Тем самым все дополнительные меры были разрушены украинской стороной», — говорится в сообщении МИД ДНР.

Украинская сторона на сегодняшних переговорах дезавуировала договорённость по допмерам контроля перемирия. Тем самым весь набор дополнительных мер был ею разрушен, а без механизма контроля исполнения сами меры превратились «в чисто декларативный документ».

В связи с этим республики Донбасса внесли предложение о повторном согласовании мер по усилению режима прекращения огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пакет допмер контроля перемирия был согласован и подписан участниками Контактной группы 22 июля 2020 г. С 27 июля они начали действовать.

Меры, среди прочего, предполагали в ближайшем будущем создать и запустить механизм для реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки в Донбассе (СЦКК) в действующем составе.