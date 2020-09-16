Анкара, 16 сентября, 2020, 23:25 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по Восточному Средиземноморью, 16 сентября передает CNN.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган. 2016

Согласно заявлению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, в ходе переговоров Эрдоган подтвердил намерение турецкой стороны продолжить геологоразведку у берегов Кипра.

Турция ведет разведывательное бурение в спорных районах Восточного Средиземноморья, что вызывает резкое неприятие Греции и Египта, претендующих на потенциально богатые нефтью и газом территории.

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