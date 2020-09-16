Архангельск, 16 сентября, 2020, 23:07 — ИА Регнум. В Архангельск с Новой Земли и Земли Франца-Иосифа вернулась экспедиция. Группе ученых удалось взять кровь на анализ у шести белых медведей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе национального парка «Русская Арктика».

Дмитрий Банин Национальный парк «Русская Арктика» Белый медведь в поисках пищи. Земля Франца-Иосифа

В этом году, помимо традиционного забора крови животных на генетику и вирусные заболевания, взяты пробы на присутствие тяжелых металлов и иных загрязнителей.

«Мы третий раз работаем на мысе Желания в Южном секторе Парка. Интересно будет сравнить полученные результаты с предыдущими. Визуально мы отметили, что в этот раз животные находились в более удовлетворительном состоянии, нежели в предшествующие годы. Несмотря на то, что медведи уже три месяца находились на скудном летнем рационе, состоящем в основном из травы и водорослей, все встреченные нами особи чувствовали себя хорошо», — поделился участник экспедиции, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН, к.б.н. Илья Мордвинцев.

Учёные отметили, что все методы, применяемые в экспедиции, были малоинвазивными и не стрессировали животных.

«Учёные отслеживают поведение моржей и медведей после того, как на них устанавливаются метки спутникового слежения, — заявил директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов. — По оценке специалистов, все особи после работ с ними остались в привычных им местах обитания. Нас радует, что животные не подвергаются стрессу и перемещаются по ООПТ не в результате вмешательств человека».

Экспедиция была также посвящена изучению атлантического подвида моржа — ученые обнаружили новую залежку животных и установили фотоловушки.

В следующем году экспедиция Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук и Центра морских исследований МГУ на территории национального парка «Русская Арктика» будет продолжена.