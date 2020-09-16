Краснотурьинск, Свердловская область, 16 сентября, 2020, 22:42 — ИА Регнум. В ледовом городке Краснотурьинска (Свердловская область) будет представлена экспозиция на тему первого полёта человека в космос. Об этом сообщается в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Колчин ИА REGNUM В новогоднем городке

Ожидается, что на центральной площади города разместят Деда Мороза вместе со Снегурочкой, находящихся в ракете, а также космический трон. Будут установлены лабиринт и луноход.

На строительство городка планируют потратить около 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге проходит второй тур голосования по теме главного ледового городка. Жители выбирают между двумя вариантами: «Чудо Нового года и Рождества» и 130-летием писателя Александра Волкова («Волшебник Изумрудного города»).