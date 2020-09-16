Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2020, 22:19 — ИА Регнум. В Ростовской области после обработки 100% бюллетеней утвердили окончательные итоги губернаторских выборов. Итоговая явка составила 42,99%, победителем признан действующий глава региона Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной избирательной комиссии сегодня, 16 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGMUM Выборы

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За кандидатуру Василия Голубева («Единая Россия») проголосовали 65,53% избирателей.

За Евгения Бессонова (КПРФ) отдали голоса 17,63% избирателей, за Петра Пятибратова (ЛДПР) — 7,72% жителей Дона с правом голоса. Алексей Лященко («Справедливая Россия») набрал 4,03% голосов, Владимир Башкатов («Патриоты России») — 3,18%.