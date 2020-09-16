Вашингтон, 16 сентября, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США улучшила свои прогнозы по ВВП, инфляции и безработице в стране 2020 году. Об этом сообщает 16 сентября пресс-служба американского финансового регулятора.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

Прогноз по снижению американского ВВП в текущем году улучшен с прежних 6,5% до 3,7%. При этом оценка роста ВВП в 2021 году, наоборот, ухудшена с 5% до 4%.

Прогноз по безработице в 2020 году снижен с 9,3% до 7,6%, в 2021 году — с 6,5% до 5,5%.

Оценка инфляции в США в текущем году повышена с 0,8% до 1,2%, в 2021 году — с 1,6% до 1,7%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2020 год повышен с 1% до 1,5%, на 2021 год — с 1,5% до 1,7%.

Напомним, ранее сегодня ФРС США приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0−0,25% годовых.