Нарьян-Мар, 16 сентября, 2020, 21:43 — ИА Регнум. Ненецкий автономный округ подтвердил Минздраву РФ готовность начать вакцинацию населения против коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщили ИА REGNUM в администрации округа, в ближайшее время будет отработан план доставки вакцины в регион и организация вакцинации.

NIAID Вакцинация

«Сейчас необходимо тщательно проработать этот вопрос, чтобы максимально защитить население региона от возможной второй волны коронавирусной инфекции» , — сказал глава департамента здравоохранения НАО Вячеслав Сойко.

C начала пандемии в НАО зарегистрировано 325 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 311 человек полностью излечились от заболевания, 3 — скончались от основных заболеваний в период лечения от COVID-19.

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Напомним, вакцину от коронавируса «Спутник V», первую в мире, зарегистрировали 11 августа. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи. На прошедшей неделе первую партию вакцины выпустили в гражданский оборот.