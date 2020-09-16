Москва, 16 сентября, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Черноморский флот России осуществляет слежение за действиями кораблей ВМС Британии и США Enterprise и Yuma, зашедших в акваторию Черного моря, сообщает 16 сентября Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Mil.ru ВМФ России

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями гидрографического судна «Энтерпрайз» ВМС Великобритании и быстроходного военно-транспортного судна «Юма» ВМС США, зашедших 16 сентября 2020 года в акваторию Черного моря», — указано в сообщении центра.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Черном море находятся ракетный эсминец ВМС США USS Roosevelt (DDG-80), разведывательный корабль британских ВМС HMS Enterprise и быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma.