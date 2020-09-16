Приштина, Сербия, 16 сентября, 2020, 20:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 15 сентября в день празднования еврейского нового года заявил, что в 2020 году этот день ознаменовал взаимным признанием Косово и Израиля.

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Как сообщает косовское новостное агентство RTK, Хоти заявил, что в ближайшее время Косово углубит дипломатические отношения с Израилем, и подчеркнул, что еврейская община Косово играет важную роль в развитии этих отношений.

Авдулла Хоти В скором времени мы установим дипломатические отношения с дружеским государством Израиль. Затем мы углубим наши отношения во всех направлениях.

При этом Хоти подчеркнул, что Косово — это секулярная парламентская демократия, гарантирующая религиозные свободы и равенство всех религий, а потому приветствует участие представителей еврейской культуры в работе государственных институтов Косово на всех уровнях.

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Напомним, соглашение о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово, подписанное представителями Косово и США 4 сентября, предполагает взаимное признание Косово и Израиля и открытие посольства Косово в Иерусалиме.