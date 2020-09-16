Киев, 16 сентября, 2020, 20:12 — ИА Регнум. На возможном приезде хасидов на Украину пытались заработать некие мошенники, заявил вечером 16 сентября заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Вальдимар Поломничество хасидов в Умани

Силовик отметил, что напряженная ситуация с хасидами на украино-белорусской границе стала возможна в связи с тем, что «определенная группа людей» ввела паломников в заблуждение.

«Определенный круг лиц, введя в заблуждение, пригласил представителей хасидов. Фактически эти люди подставили тысячи граждан Израиля и других стран, поскольку хасиды не имеют права попасть на территорию Украины в связи с запретом на въезд для иностранцев», — добавил представитель МВД.

Геращенко добавил, что Украина — гостеприимная страна, но власти не позволят «нарушать законодательство». Он не уточнил, кто же конкретно входит в «определенную группу людей», обостривших ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что ситуация с хасидами резко обострилась после запрета правительства Украины на въезд любых иностранцев в страну до конца сентября. Традиционно, десятки тысяч паломников посещают в Умани (Черкасская область Украины) на праздник Рош ха-Шана могилу цадика Нахмана.

В последние дни несколько тысяч паломников пытались проникнуть на Украину через границу с Белоруссией, однако украинские пограничники закрыли пункт пропуска. Более того, Киев и Минск начали выяснять и конфликтовать из-за этого вопроса, поскольку власти Белоруссии считают, что Украина должна пропустить паломников.

Сегодня офис президента Зеленского в официальном заявлении призвал белорусские власти «прекратить создавать дополнительное напряжение на границе… и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев».

В свою очередь, в МИД Белоруссии «настоятельно призывали» украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма. В ведомстве отметили, что Киеву «необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми».

Судя по информации СМИ, вечером 16 сентября ситуация на участке границы, где находятся хасиды, в целом спокойная. Известно, что украинские пограничники запросили силовое подкрепление: в 700 метрах от линии границы в районе пункта пропуска «Новые Яриловичи» установлен заслон, ситуацию с воздуха наблюдают вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы.