Подгорица, 16 сентября, 2020, 19:24 — ИА Регнум. «Объем импорта продовольствия в Черногорию на сумму 474 миллиона евро трагичен», — заявил Миодраг Джуранович, член главного совета гражданского движения URA (входит в оппозиционную коалицию «Мир — наша нация»), и добавил, что государство должно обратиться к производству, сельскому хозяйству и животноводству.

ИА REGNUM Уборка зерновых

Политик напомнил, задолженность Черногории достигла 3,7 млрд евро, или около 90 процентов валового внутреннего продукта (ВВП), и что к концу года эта сумма, вероятно, составит 100 процентов, в то время как более 8000 человек официально потеряли работу.

«То, что нам нужно сделать в будущем, требует серьезного анализа, но одно можно сказать наверняка: мы должны сосредоточиться на производстве, сельском хозяйстве и животноводстве, потому что это те отрасли, в которых мы можем быть конкурентоспособными по ценам, а реальные субсидии заставят отечественных производителей вернуться в этот трудный период к деятельности, и их семьи смогут выжить», — заявил Джуранович.

«Мы импортируем картофель на 3,5 миллиона, лук на 2,5 миллиона, морковь на 1,3 миллиона и огурцы на миллион евро. Импорт продовольствия на общую сумму 474 миллиона евро трагичен, и несомненно, что в нашей стране мы можем производить большую часть импортируемых продуктов», — сказал Джуранович.