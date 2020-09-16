Светлогорск, Калининградская область, 16 сентября, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Интервью руководителя направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антона Серикова

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков

Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в первый раз, но в силу сложившихся обстоятельств, он идет уже очень давно, с ноября 2019 года…

Да, мы стартовали 13 ноября 2019 года, и все это должно было завершиться к маю, чтобы не отвлекать наших конкурсантов от «высокого сезона».

И вот, в марте в Ялте прошел полуфинал «Крымский мост», и потом должны были состояться полуфиналы в Салехарде и двойной полуфинал Калининград — Иркутск. И все остановилось…

Да, очные конкурсы приостановились в марте, и возобновились только сейчас. В Салехард мы чуть было не улетели, многим сообщили об отмене очного полуфинала уже на пути в аэропорт. Сначала мы думали, что на месяц, потом — что до лета, но потом стало ясно, что история затягивается, мы уходим в осень. Однако активности наших конкурсантов продолжились в режиме он-лайн. Нам надо было поддерживать интерес к конкурсу, надо было учиться проводить заочные мероприятия.

В итоге мы приняли решение, что ближайший полуфинал «Байкал» пройдет в заочном режиме, у нас будет большая студия, в которой будут эксперты. Кроме того, мы предложим нашим участникам на выбор — либо принять участие в он-лайн формате, либо в с следующем году пройти сразу в полуфинал «автоматически». Понятно, что у такого эмоционального конкурса, как «Мастера гостеприимства» есть своя специфика, но, коль скоро мы начали жить в эпоху он-лайн — люди уже дистанционно поступают сдают экзамены, в университеты, получают дипломы, уже идет рассмотрение вариантов процессов защиты кандидатских диссертаций он-лайн — то почему и не попробовать впервые провести он-лайн полуфинал?

Например, участникам конкурса «Цифровой прорыв» проще. Участники заочных хакатонов в привычных домашних условиях дают даже больший результат, чем в одном зале, как мы начинали.

Понятно, что у «Мастеров гостеприимства» другая история — эмоции, обсуждение кейсов, доводы при защите проектов, и эта ситуация в он-лайн формате немного изменится, но эту необходимость нам диктует время.

Итак, чем же вы все-таки занимались с марта по сентябрь?

Сначала мы программировали варианты, как оценить участников в дистанционной ситуации. А потом у нас началась большая акция поддержки интереса к конкурсу. Во-первых, мы предложили ребятам: когда ограничены перемещения по стране, когда-то сделать невозможно, высылать нам, для публикации на наших каналах, свои виртуальные экскурсии. Это была достаточно популярная программа. Затем подошел праздник Великой Победы. Как Вы помните, это был самый сложный период пандемии, практически пик самоизоляции, в некоторых регионах — ограничение передвижений по городам.

Но наши Мастера, во-первых, приняли участие в проекте «Песни Победы». Мы обратились к тем, кто талантлив, кто поет, записывали видеопоздравления из своих квартир, домов. Мастера навещали ветеранов и пожилых людей, занимались волонтёрской деятельностью. Во-вторых, мы провели акцию «Экскурсии Великой Победы». Когда нельзя было далеко пойти, мы попросили: коллеги, спуститесь из своих квартир вниз, в любом случае, ваша или соседняя улица, или местность неподалеку, наверняка, названа в честь героев Победы. И выяснилось, что, действительно, выяснилось, что половина наших Мастеров живут на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны. И, не выезжая за пределы своих городов, находясь в пешей доступности от монументов, или памятных знаков, наши конкурсанты записывали свои видеоэкскурсии: «Я нахожусь на улице 339 стрелковой дивизии, эта улица названа так потому что…». Это были короткие — на 1−2 минуты — видеосюжеты, посвященным героям и важнейшим вехам Великой Отечественной Войны. Мы начали в апреле, и планировали, что акция продлится месяц, по одной экскурсии в день. Но к 9 мая мы публиковали уже по несколько экскурсий в день, и, видеосюжеты продолжали приходить и после Дня Победы. Нельзя же было обидеть людей — мы опубликовали все, потом сделали большой сюжет на эту тему для наших пабликов.

Следующим большим праздником был День России, и мы договорились с Почтой России, о проведении акции «Россия на открытке». Те, кто не хотел выходить на почту, мог выбрать открытку в электронном варианте на сайте Почты России, и послать ее электронную версию любому адресату, при этом человек поучал уже бумажный вариант. Я даже сам себе написал открытку, и позабыл об этом, и вдруг, через две недели она пришла. «Посмотрим, сколько времени уйдёт на этот эксперимент, хорошего настроения в этот день!». Акция была очень теплая, и получила хорошие отклики.

А потом началось ослабление ограничительных мер…

Да, стало ясно, что постепенно мы выходим из пика пандемии. Началась подготовка к будущим, возможным полуфиналам. Индустрия просыпалась. Мы придумали акцию «Один день с Мастером». В одной из скандинавских стран официальный аккаунт государства раз в год ведет какой-нибудь из граждан — это может быть домохозяйка, спортсмен, учитель — кто угодно. И по этому типу мы решили рискнуть, и наш официальный аккаунт вел по одному дню каждый из наших Мастеров. И для них это была особая ответственность — они рассказывали о своем регионе, о том, как они выходят из пандемии, чтобы было видно, что страна просыпается, восстанавливается индустрия. Необходимо было, чтобы человек в Иркутске видел, что в Ялте уже готовятся к сезону, чтобы человек в Светлогорске знал, что на Сахалине уже начались какие-то движения, и наоборот. И вот, мы стали просить наших Мастеров рассказать о своем дне. Москвичи начали рассказывать, например, «Открываются рестораны! Сегодня после долгого перерыва я жду гостей в своем кафе, я прошла сама раздавать флаера на Арбат!». Из Ростова рассказывали: «Работа в помещениях еще запрещена, но мы отгородили часть улицы», взяли временное разрешение, объединились все бары, устроили дискотеку». Люди начали выходить из своих домов, где провели изоляцию. Ребята снимали их и выкладывали видео в соцсети: «Смотрите, мы возвращаемся, выходите!» Все рассказывали о том, как они собираются открываться, как начинают готовиться к полуфиналам, что интересного в их регионах происходит именно сейчас, в данный момент.

В этом промежутке у нас была еще небольшая акция, посвященная Дню семьи, любви и верности. Праздник не очень раскрученный, но все же. Мы предложили нашей аудитории найти свою детскую фотографию с отдыха, и попытаться ее восстановить, «скосплеить». Были очень интересные фото — кто-то со своими родителями, но уже со своими детьми не помещались на старом коврике для пикников, кто-то не смог повторить фото, но прислал просто снимок с комментарием: «В 1985 году я с родителями был в Анапе, это тогда выглядело так…». Чем отличаются Мастера от участников других проектов платформы «Россия — страна возможностей»? Может быть, у «Лидеров России» больше амбиций, больше лидерских компетенций. Но в Мастерах больше энтузиазма, они душевнее и отзывчивее.

Кроме всех этих интересных событий у нас было много образовательного контента, наставничества. Мы собирали различных представителей индустрии, и общались по поводу того, как жить в период пандемии — что может сказаться на будущем бизнеса? Что делать? Как помогать сотрудникам? Рестораторы рассказывали, что делать с остатками продуктов, отельеры — как консервировать гостиницы, юристы — о том, какую помощь можно получить в этот момент. Такие круглые столы мы проводили в Zoom-конференциях. Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТИС) открыл несколько образовательных программ, мы устроили конкурс, отобрали несколько ребят, которые там учились. В начале пандемии мы все рассчитывали, что лето — все-таки рабочая пора, мы надеялись на это, и готовились к этому. И ребята очень плотно посвятили это время самообразованию. Нам очень помогала Мастерская управления «Сенеж», были постоянные интересные спикеры и наставники, которые выступали перед участниками разных конкурсов. Потом началась череда очных и заочных молодежных форумов — «Тим Бирюса», «Байкальский форум», «Таврида», «Территория смыслов», «Машук». И там тоже выступали наши спикеры. Кстати, на Тавриде в этом году будет отдельная смена «Мастеров гостеприимства» — в конце сентября — начале октября. Такое будет впервые. Обычно там люди искусства — художники, поэты, музыканты, танцоры. Сфера туризма и гостеприимства как смена будет представлена впервые.

И вот, мы вышли из пандемии, и дошли до очных мероприятий. Что будет представлять из себя финал?

Будет двести лучших Мастеров — расширенная оценка компетенций. Новые кейсы, в том числе связанные с событиями самоизоляции, которые призваны научить ребят быстро ориентироваться в обстоятельствах, это будет защита проектов по разным трекам. В период пика пандемии мы решили «взбодрить» наших участников, провели опрос исследование — что произошло в период пандемии, как чувствовал себя бизнес, какие вы находили выходы в этой ситуации. И это исследование было очень востребованным.

К тому же у нас появился новый партнер, Роскосмос, и мы сейчас набираем трек от космонавтики — не космический туризм, конечно, а посещение объектов космической деятельности. Таким образом, у нас будут новые кейсы от партнеров — от Роскомоса, от Минприроды. Все двести финалистов будут соревноваться друг с другом решении кейсов, а в проектном треке они будут соревноваться уже по узким направлениям.

Когда и где пройдет финал?

В октябре. Это будет новый город, а не те девять, где проходили полуфиналы, очень интересная локация. Но это пока интрига. Точную дату и место проведения финала я пока не сообщу.