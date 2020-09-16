Светлогорск, Калининградская область, 16 сентября, 2020, 18:38 — ИА Регнум. В Светлогорске Калининградской области продолжается полуфинал «Балтика» конкурса «Мастера гостеприимства» — совместного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Полуфиналистами стали участники, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты в сфере туризма.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Ольга и Александр Плехановы

Ольга и Александр Плехановы приехали на полуфинал из карельского Медвежьегорска и представили жюри сразу два проекта.

«Мой проект можно назвать личным — это создание гостевого дома и кемпинга на территории города Медвежьегорск. Проект я считаю актуальным, так как у нас недостаток мест бюджетного размещения. Когда я готовился к конкурсу в марте, гостевой дом существовал только в мыслях и на бумаге, но сейчас мы прошли большой путь, проект осуществлен и успешно работает. Мы рискнули открыться в условиях пандемии и не прогадали. Из-за пандемии у нас в Карелии был очень большой туристический поток, и мой объект оказался очень востребованным», — говоритАлександр.

Ольгавышла в полуфинал с собственным проектом.

«У меня своя туристическая фирма, в основном мы занимаемся продажами туров за рубеж и по России и раньше не занимались приемом гостей у себя, не предлагали экскурсионное обслуживание непосредственно в нашем городе. Но наплыв туристов, который случился у нас в этом году летом, вызвал серьезный спрос на индивидуальные экскурсии. Сразу же возникли такие проблемы, как отсутствие транспорта небольшой вместимости для экскурсий, экскурсоводов, которые способны провести гостей по маршруту в индивидуальном режиме, мало разработанных классических маршрутов. Мы взялись за решение этих проблем и готовы сделать Медвежьегорск туристическим центром, в который будут стремиться гости со всей России. Сейчас, когда люди слышат «Медвежьегорск», у них обычно не возникает никаких образов. А если сказать, что это место, в котором снимали фильм «Любовь и голуби», это сразу вызовет улыбку и положительные эмоции. Мы готовы использовать этот козырь для продвижения нашего города, чтобы он занял достойное место на туристической карте нашей страны», — рассказала она журналистам.

Напомним, в полуфинале «Балтика» принимает участие 80 конкурсантов из разных городов России: Калининграда, Санкт-Петербурга, Архангельска, Новгорода, Пскова, Мурманска. В полуфинал вышли участники, показавшие наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма. Больше всего полуфиналистов представляют Санкт-Петербург — 22 человека, на втором месте участники из Калининградской области — их 14, а третье место поделили Волгоградская, Московская и Ленинградская области, которые представляют по 4 участника. По итогам полуфиналов 200 полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания и только 50 получат звание «Мастера гостеприимства». Финал конкурса состоится в октябре 2020 года.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».