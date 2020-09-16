Архангельск, 16 сентября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Жители Архангельска могут пройти тест на усталость с помощью оптических иллюзий японского психолога Якиоши Китаоки, появившихся на остановках общественного транспорта.

Arhcity.ru Архангельские остановки украсили иллюзии японского психолога

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, под определенным углом зрения картинка начинает «двигаться».

"Специалисты считают: иллюзии почти неподвижны или двигаются плавно для спокойного, уравновешенного, отдохнувшего человека. Если иллюзии активно движутся — вам нужен отдых!» — пояснили в администрации.