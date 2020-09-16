Багдад, 16 сентября, 2020, 18:25 — ИА Регнум. Ракета была выпущена по территории столицы Ирака, передаёт 16 сентября Alsumaria.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Ракета была нацелена на «зелёную зону» Багдада, в которой находятся посольства и здания государственных учреждений. Снаряд упал в жилой зоне: люди, по предварительны данным, не пострадали.

В посольстве США в Багдаде сказали, что было зафиксировано срабатывание сигналов воздушной тревоги.

О предыдущем взрыве в «зелёной зоне» иракской столицы ИА REGNUM сообщало накануне, 15 сентября.