Париж, 16 сентября, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Москва превосходит все другие города мира в способности меняться, сохраняя при этом историческое наследие. Об этом 16 сентября заявил бывший президент Франции Николя Саркози.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

На международной выставке недвижимости MIPIM в Париже он рассказал, что два-три раза в год приезжает в Москву и поражён тем, как российская столица стала современным городом, сохранив историческое наследие.

«Город мира, который больше всего меня впечатлил своей способностью меняться? Это Москва!» — цитирует слова бывшего французского лидера ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что больше не будет заниматься «рутинной партийной политикой».