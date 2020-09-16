Санкт-Петербург, 16 сентября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Новое штормовое предупреждение распространило 16 сентября Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу. Оно стало уже третьим за последние семь дней.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина под зонтом в Петербурге

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Как отмечают спасатели, по прогнозу синоптиков в четверг, 17 сентября, в Санкт-Петербурге ожидается усиление северного ветра, порывы которого будут достигать скорости 18 м/с. Жителей и гостей Петербурга, пешеходов и автомобилистов, просят проявлять внимательность и осторожность.

Напомним, удары штормового ветра обрушились на Петербург 10 и 13 сентября. Были повалены сотни деревьев, в том числе вековые дубы, повреждены автомобили и дорожные объекты, пострадали несколько человек. Из-за угрозы наводнения закрывалась дамба в Финском заливе.

По прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Санкт-Петербурге 17 сентября дожди, ветер ночью южный, юго-западный, днём западный, северо-западный умеренный, вечером местами порывы сильного ветра. Температура воздуха в течение суток +10… +12 гр.

В Ленинградской области в четверг также дожди, в отдельных районах, преимущественно на востоке, сильные. Ветер на западе области ночью южный, юго-западный, днём западный, северо-западный 7−12 м/с, во второй половине дня местами порывы 15−20 м/с; на востоке Ленобласти ветер ночью юго-восточный, южный, днём западный 7−12 м/с. Температура воздуха в течение суток +8… +13 гр.

Атмосферное давление в обоих регионах будет понижаться.