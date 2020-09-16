Москва, 16 сентября, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, сообщает 16 сентября пресс-служба правительства РФ.

Михаил Мишустин и Роман Головченко

Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, уделив особое внимание энергетике и транспорту.

«Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили приоритетные задачи в контексте дальнейшего развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание энергетической и транспортной сферам. Приняты решения об активизации взаимодействия российских и белорусских министерств и ведомств в различных областях», — указано в сообщении пресс-службы.