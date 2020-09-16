Москва, 16 сентября, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сочинских переговорах с президентом России Владимиром Путиным не просил дополнительных поставок российского вооружения для белорусской армии, заявил 16 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи 14 сентября 2020 года

«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, военно-техническое взаимодействие России и Белоруссии осуществляется и без дополнительных запросов,

«В целом много взаимодействия по линии ВПК двух стран, что как раз укладывается в целом в наши двусторонние отношения. Но в той формулировке, как вы сказали, — нет», — уточнил Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что обращался к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу усиления некоторых вооружений в рамках Союзного государства.