Песков: Лукашенко не просил у Путина новых вооружений для Белоруссии
Москва, 16 сентября, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сочинских переговорах с президентом России Владимиром Путиным не просил дополнительных поставок российского вооружения для белорусской армии, заявил 16 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По его словам, военно-техническое взаимодействие России и Белоруссии осуществляется и без дополнительных запросов,
«В целом много взаимодействия по линии ВПК двух стран, что как раз укладывается в целом в наши двусторонние отношения. Но в той формулировке, как вы сказали, — нет», — уточнил Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что обращался к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу усиления некоторых вооружений в рамках Союзного государства.